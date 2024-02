Nowe „Super-Ziemia” odkryte w bliskim sąsiedztwie naszego Układu Słonecznego

W niezwykłym odkryciu NASA ogłosiła wykrycie „super-Ziemi” w zamieszkalnej strefie pobliskiego systemu słonecznego. Oznaczona jako TOI-715 b, ta egzoplaneta jest około 1,5 raza szersza od Ziemi i znajduje się zaledwie 137 lat świetlnych od nas. Choć może się to wydawać odległe, w terminach astronomicznych jest uważane za stosunkowo bliskie, szczególnie w porównaniu do rozległości naszej Galaktyki Mlecznej, która sięga około 100 000 lat świetlnych.

TOI-715 b krąży wokół czerwonego karła – gwiazdy mniejszej i chłodniejszej od naszego Słońca. Ze względu na niższą temperaturę tej gwiazdy, super-Ziemia ta może krążyć w bliskiej odległości, a jednocześnie pozostać w zamieszkalnej strefie. Zamieszkalna strefa odnosi się do regionu wokół gwiazdy, gdzie warunki są odpowiednie do istnienia ciekłej wody na powierzchni planety, co czyni ją potencjalnie zdolną do podtrzymania życia.

Jednym z fascynujących atutów TOI-715 b jest częstotliwość, z jaką przechodzi ona przed swoją gwiazdą. Ta regularna zjawisko znacznie ułatwia obserwację i badanie charakterystyki planety przez naukowców. Tak naprawdę „rok” na TOI-715 b trwa tylko 19 dni.

W tym samym układzie słonecznym badacze zidentyfikowali również inną planetę, która jest bardziej podobna do Ziemi. Jeśli zostanie potwierdzona, stanie się najmniejszą planetą w zamieszkalnej strefie odkrytą dotychczas przez Satelitę Poszukiwań Egzoplanetarnych NASA (TESS), wystrzelonego w 2018 roku. TESS jest narzędziem do identyfikowania potencjalnych egzoplanet, które są następnie dalszej obserwacji i klasyfikacji za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba NASA.

To porażające odkrycie zostało przeprowadzone przez zespół naukowców pod przewodnictwem Georginy Dransfield z Uniwersytetu w Birmingham, w Wielkiej Brytanii. Wyniki ich badań zostały opublikowane w renomowanym czasopiśmie „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”.

Super-Ziemie, takie jak TOI-715 b, są większe od naszej planety domowej, ale wciąż mieszczą się w zakresie rozmiarów niż giganty lodowe, takie jak Neptun i Uran. Planety super-Ziemi mogą składać się zarówno z skał, jak i gazu, a ich masa może być nawet 10 razy większa od Masy Ziemi. Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie super-Ziemie są zawsze zamieszkalne. Ich skład może być bardzo zróżnicowany, obejmujący możliwość istnienia planet oceanicznych, planet kuli śnieżnej, a nawet planet zdominowanych przez gęsty gaz, podobnie jak Neptun.

Aby zobaczyć fascynujące porównanie wizualne między Ziemią a TOI-715 b, NASA udostępnia interaktywne narzędzie, które pozwala nam docenić skalę i cud tych kosmicznych obiektów. Odkrycie tej super-Ziemi stanowi przypomnienie o ogromie i różnorodności naszego wszechświata, budząc naszą ciekawość i poszerzając granice naszego zrozumienia odległych światów.

FAQ

1. Co to jest TOI-715 b?

TOI-715 b to „super-Ziemia” egzoplaneta znajdująca się w zamieszkalnej strefie pobliskiego systemu słonecznego. Jest ona około 1,5 raza szersza od Ziemi i znajduje się 137 lat świetlnych od nas.

2. Jak daleko jest TOI-715 b w terminach astronomicznych?

TOI-715 b uważana jest za stosunkowo bliską w terminach astronomicznych, ponieważ znajduje się zaledwie 137 lat świetlnych od Ziemi. Jest to niewielkie w porównaniu do rozległości naszej Galaktyki Mlecznej, która sięga około 100 000 lat świetlnych.

3. Czym jest zamieszkalna strefa?

Zamieszkalna strefa odnosi się do regionu wokół gwiazdy, gdzie warunki są odpowiednie do istnienia ciekłej wody na powierzchni planety, co czyni ją potencjalnie zdolną do podtrzymania życia.

4. Jaką przewagę ma bliższa orbita TOI-715 b?

Bliższa orbita TOI-715 b wokół czerwonego karła pozwala naukowcom łatwiej śledzić i badać charakterystyki planety. Regularnie przechodzi ona przed swoją gwiazdą, co zapewnia większą częstotliwość obserwacji.

5. Czy w tym samym układzie słonecznym została odkryta inna planeta podobna do Ziemi?

Tak, w tym samym układzie słonecznym badacze zidentyfikowali inną planetę, która jest bardziej podobna do Ziemi. Stałaby się ona najmniejszą planetą w zamieszkalnej strefie odkrytą dotychczas przez Satelitę Poszukiwań Egzoplanetarnych NASA (TESS).

6. Jaki jest cel Satelity Poszukiwań Egzoplanetarnych NASA (TESS)?

TESS przyczynia się do identyfikacji potencjalnych egzoplanet, które są następnie dalszej obserwacji i klasyfikacji za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba NASA. Pomaga w poszukiwaniu planet w zamieszkalnej strefie.

Kluczowe pojęcia:

– Super-Ziemia: Rodzaj egzoplanety większej od Ziemi, ale lżejszej od gigantów lodowych, takich jak Neptun i Uran. Może składać się zarówno z skał, jak i gazu i może różnić się składem.

– Egzoplaneta: Planeta krążąca wokół gwiazdy spoza naszego Układu Słonecznego.

– Satelita Poszukiwań Egzoplanetarnych (TESS): Satelita NASA wystrzelony w 2018 roku, który poszukuje egzoplanet, wykrywając drobne spadki jasności gwiazd spowodowane przechodzeniem orbitujących wokół nich planet.

– Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba: Duży teleskop kosmiczny, którego start zaplanowany jest na 2021 rok i który znacznie poszerzy naszą wiedzę o wszechświecie, w tym badanie egzoplanet.

