Nowe spostrzeżenia na temat adhezji bakteryjnej: Odkrywanie tajemnic infekcji S. aureus

Infekcje wywoływane przez Staphylococcus aureus, powszechnie znanego jako „superzarazek”, od dawna plagują dziedzinę medyczną. Teraz zespół badawczy pod kierownictwem profesora Karin Jacobs z Uniwersytetu Saary oraz profesora Markusa Bischoffa z Saarylandzkiego Centrum Medycznego dokonał istotnego postępu w zrozumieniu, w jaki sposób te bakterie przywierają do powierzchni i penetrują organizm człowieka. Ich przełomowe badanie, opublikowane w czasopiśmie Soft Matter, ujawnia nowe spostrzeżenia na temat sił adhezyjnych S. aureus.

Zastosowując technikę o nazwie spektroskopia sił pojedynczych komórek (SCFS), naukowcy przytwierdzili żywą bakterię do dźwigni i delikatnie docisnęli ją do powierzchni. Mierząc siłę niezbędną do oddzielenia bakterii od podłoża, byli w stanie zmapować siłę adhezji na całej komórce bakteryjnej. Wyniki pokazały istotne różnice w siłach adhezyjnych pomiędzy komórkami.

Aby lepiej zrozumieć te plamki adhezyjne, dr Michael Klatt opracował kilka modeli geometrycznych powierzchni bakteryjnej. Model, który najlepiej odpowiadał wynikom eksperymentu, miał wiele miejsc adhezyjnych rozłożonych na powierzchni komórki. Co ciekawe, badanie wykazało również, że siła adhezji w minimach powierzchni (dolinach) jest około dwukrotnie większa niż w otaczających obszarach.

Przeprowadzono również dalsze symulacje numeryczne, aby uzyskać głębsze spostrzeżenia na temat danych eksperymentalnych. Symulacje te wykazały, że kąt, pod jakim działa siła adhezyjna, jest determinowany przez konkretne położenie bakterii na falistej strukturze powierzchni. Siła potrzebna do odłączenia komórki od powierzchni zależy nie tylko od obszaru kontaktu, ale również od tego kąta oddziaływania.

To badanie rzuca światło na znaczne różnice w siłach adhezyjnych wykazywanych przez bakterie tego samego gatunku na tej samej powierzchni podłoża. Innowacyjne podejście badaczy pozwala na bardziej wszechstronne zrozumienie sposobu, w jaki siły adhezyjne zmieniają się na powierzchni komórek bakteryjnych oraz jak strukturyzowane podłoża wpływają na adhezję.

Choć badanie dostarcza cennych informacji na temat sił adhezyjnych, molekularne procesy, które tworzą te bardzo adhezyjne plamy wewnątrz komórek bakteryjnych, pozostają nadal otwartym pytaniem. Niemniej jednak, te badania stanowią kluczowy krok w kierunku opracowania nowych strategii zapobiegania rozprzestrzenianiu się zaraźliwych bakterii i poprawy wyników opieki zdrowotnej.

