Nowa technika wykorzystuje konstelację satelitów GOES do monitorowania emisji metanu

Przełomowe badanie ujawniło ogromny potencjał konstelacji satelitów Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA) do wykrywania i mierzenia emisji metanu. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego obrazu podstawowego (ABI) na satelitach GOES, badacze byli w stanie zidentyfikować znaczną wyciek z gazociągu ziemnego i dokładnie zmierzyć całkowite emisje. Możliwość rejestrowania obrazów co pięć minut umożliwiła szczegółową analizę ewolucji emisji w czasie, co pozwoliło badaczom określić czas trwania wycieku.

Emisje metanu stały się priorytetowym problemem w walce ze zmianami klimatycznymi ze względu na ich znaczący potencjał do ocieplania i wkład w gaz cieplarniany. Szybkie wykrywanie i ograniczanie wycieków metanu jest niezbędne w redukcji ich wpływu na środowisko. W odróżnieniu od większości rządowych satelitów, które obserwują emisje metanu z niskiej orbity okołoziemskiej z ograniczonymi możliwościami powrotu, konstelacja satelitów GOES ze zdjęciami satelitów ABI oferuje nieprzerwane możliwości monitorowania. Satelity GOES-East i GOES-West obejmują Amerykę i otaczające ocean, rejestrując obrazy co 10 minut i co pięć minut dostarczając widoków kontynentalnych USA, części Kanady i Meksyku.

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Harvarda, ETH Zurich, Politechnikę Walencjańską i Międzynarodowe Obserwatorium Emisji Metanu Organizacji Narodów Zjednoczonych skupiło się na emisjach metanu z gazociągu ziemnego w Durango, w Meksyku, w 2019 roku. Podczas gdy wyciek początkowo został wykryty przez instrument Tropomi na satelicie europejskiego programu Copernicus Sentinel-5P, badacze wykorzystali dane z podczerwieni bliskiej od ABI, aby stwierdzić, że wyciek trwał trzy godziny. Wskaźnik emisji w tym okresie wynosił od 260 do 550 ton metanu na godzinę, a łącznie wyemitowano od 1130 do 1380 ton.

Autorzy badania podkreślili unikalną wartość instrumentów geostacjonarnych satelitów do wykrywania skrajnych i krótkich zdarzeń emisji metanu, dokładnego szacowania wskaźników emisji oraz precyzyjnego określania źródeł emisji bez konieczności dodatkowych informacji o prędkości wiatru lokalnego. Badania wspierają argumentujące wykorzystanie obrazowych satelitów geostacjonarnych w wysiłkach monitorowania metanu, poprawiając zdolności NOAA i innych organizacji w walce z emisjami metanu.

Patrząc w przyszłość, następca GOES, obrazowo GeoXO, ma posiadać jeszcze bardziej zaawansowane możliwości obserwacyjne. Dzięki poprawionej rozdzielczości w siedmiu kanałach spektralnych, obrazowe GeoXO wiąże duże nadzieje na dalsze udoskonalenie inicjatyw monitorowania metanu. Trwający rozwój technologii satelitarnych nadal będzie rewolucjonizował naszą zdolność do śledzenia i rozwiązywania zjawisk środowiskowych, oferując nowe możliwości rozwiązania palących globalnych problemów.

Definicje:

1. Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES): Konstelacja satelitarna działająca pod nadzorem National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA), zapewniająca możliwości nieprzerwanej obserwacji atmosferycznej, w tym wykrywania i monitorowania emisji metanu.

2. Advanced Baseline Imager (ABI): Instrument na pokładzie satelitów GOES, który rejestruje obrazy o dużej rozdzielczości Ziemi co 10 minut, umożliwiając szczegółową analizę i monitorowanie różnych zjawisk środowiskowych.

3. Metan: Potężny gaz cieplarniany przyczyniający się do zmian klimatycznych. Jest emitowany podczas różnych działań człowieka, takich jak produkcja i transport węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego.

4. Gazy cieplarniane: Gazy, które zatrzymują ciepło w atmosferze Ziemi i przyczyniają się do efektu cieplarnianego. Należą do nich dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) i inne.

