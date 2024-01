Niepokojące kwestie dotyczące magazynowania wodoru w zlikwidowanym polu gazowym podkreślone

Niedawne badanie przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu w Aberdeen i UK Onshore Geophysical Library (UKOGL) wywołało obawy dotyczące potencjalnego wykorzystania lizbonośnego pola gazowego w Szkocji jako głównego magazynu wodoru. Badanie wykazało, że pole gazowe Cousland w Midlothian nie spełnia niezbędnych kryteriów bezpiecznego magazynowania w podziemiu i zalecało jego nie wykorzystywanie w tym celu.

Zlokalizowane w pobliżu Dalkeith w Midlothian, pole gazowe Cousland zostało zlikwidowane w latach 60. i od tego czasu zostało uznane za potencjalnego kandydata do magazynowania wodoru na dużą skalę, aby wspierać ambicje kraju w zakresie netto-zero emisji. Jednak badanie wskazało kilka barier w jego przyjęciu, w tym brak informacji na temat podziemnych osadów skalnych i struktury pola.

Jednym z głównych niepokojów wyrażonych przez badaczy jest potencjał wycieku wodoru, co może stanowić ryzyko dla środowiska lokalnego i okolicznych społeczności. Wyniki badania, opublikowane w czasopiśmie Earth Science, Systems and Society, podkreślają trudności związane z przechowywaniem wodoru ze względu na małą i zwinnością jego cząsteczek.

Brak osadów solnych, które są zwykle używane do bezpiecznego przechowywania w podziemiu, w obszarach lądowych Szkocji spowodował rozważenie zlikwidowanych pól węglowodorów, takich jak Cousland, jako alternatywy. Jednak badanie nie wykazało obecności naturalnego wodoru w istniejących polach na lądzie lub na morzu w Wielkiej Brytanii, co stawia pod znakiem zapytania potencjalne wycieki i zdolność do zatrzymania wodoru pod ziemią, jeśli zostanie wstrzyknięty na teren podziemny.

Badacze wykorzystali dane geologiczne z UK Onshore Geophysical Library, aby ocenić możliwość wykorzystania pola Cousland do przechowywania wodoru i doszli do wniosku, że jest to złe miejsce dla składowania wodoru i nie powinno być wykorzystywane w tym celu. Badanie podkreśla konieczność przeprowadzenia niezależnych ocen miejsc podziemnych proponowanych do użytku w transformacji energetycznej i zwraca uwagę na wyzwania związane z przechowywaniem w porowatych materiałach.

Choć badanie stanowi pewne utrudnienie dla magazynowania wodoru, podkreśla ono znaczenie identyfikacji odpowiednich miejsc i rozwiązania ewentualnych nieprzewidzianych przeszkód na drodze do osiągnięcia zerowych emisji.

Kluczowe terminy:

– Zlikwidowane: Nieczynne ani nieeksploatowane.

– Przechowywanie w podziemiu: Przechowywanie czegoś pod ziemią.

– Wyciek wodoru: Ucieczka lub wyciek gazu wodorowego.

– Porowate materiały: Materiały, które mają małe przestrzenie lub dziury, przez które mogą przenikać substancje.

