Naukowcy uwięzili atomy kryptonu w nanocząstkach węglowych, odkrywając nowe spostrzeżenia dotyczące zachowania atomowego

W rewolucyjnym osiągnięciu naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Nottingham skutecznie uwięzili atomy kryptonu, gazu szlachetnego, wewnątrz nanocząsteczek węglowych, tworząc gaz jednowymiarowy. Ta pionierska badania, wykorzystujące zaawansowaną mikroskopię elektronową transmisyjną (TEM), dostarczają nowych spostrzeżeń na temat zachowania poszczególnych atomów.

Zachowanie atomów od dawna fascynuje naukowców, ponieważ ich ruchy głęboko wpływają na podstawowe zjawiska takie jak temperatura, ciśnienie, przepływ płynów i reakcje chemiczne. Tradycyjne metody spektroskopii pozwalały na analizę dużych grup atomów, ale nie dawały szczegółowego zrozumienia zachowania poszczególnych atomów w określonych punktach czasowych.

Wyzwaniem w obrazowaniu atomów jest ich mały rozmiar i wysoka prędkość poruszania się. Atomy mają rozmiar od 0,1 do 0,4 nanometra i mogą poruszać się z prędkością około 400 metrów na sekundę. Te czynniki sprawiają, że bezpośrednie obrazowanie atomów w czasie rzeczywistym jest niezwykle trudne, a ciągłe wizualizacje atomów pozostają jednym z największych wyzwań naukowych.

Wykorzystując nanocząsteczki węglowe, badacze skutecznie uwięzili atomy kryptonu i dokładnie zbadali ich położenie na poziomie pojedynczego atomu w czasie rzeczywistym. Atomy kryptonu były obserwowane jako poruszające się kropki dzięki wysokiej liczbie atomowej kryptonu, co ułatwiało ich śledzenie w TEM. Ten przełom pozwolił naukowcom obserwować tworzenie się par Kr2, trzymanych razem przez tajemnicze oddziaływanie van der Waalsa, w przestrzeni rzeczywistej.

Wykorzystanie cząsteczek fullerenowych w kształcie piłek i składających się z 60 atomów węgla ułatwiło transport pojedynczych atomów kryptonu do nano probówek. Poprzez połączenie osłon węglowych, atomy kryptonu były uwolnione, a ich wiązania międzyatomowe i dynamiczne zachowanie mogły być badane w ramach jednego eksperymentu TEM.

Po uwolnieniu ze swoich nośników cząsteczki kryptonu tworzyły gaz jednowymiarowy, ograniczony do bardzo wąskiej przestrzeni kanału nanorurki. Atomy w rzędzie ograniczonych atomów kryptonu były zmuszone do spowolnienia, niezdolne do przejścia obok siebie ze względu na wąską przestrzeń. Ta obserwacja przypomina pojazdy w zatłoczonym ruchu drogowym. Choć przejście do gazowy jednowymiarowy spowodowało zanik pojedynczych atomów w TEM, techniki uzupełniające takie jak skaningowa mikroskopia elektronowa (STEM) i spektroskopia elektronów utraty energii (EELS) były w stanie śledzić ruch atomów.

To przełomowe badanie otwiera drogę do dalszego badania fazowych przejść temperaturowych i reakcji chemicznych w systemach jednowymiarowych przy użyciu mikroskopii elektronowej. Zrozumienie tych nietypowych stanów materii przyczyni się do naszej wiedzy na temat dynamiki atomowej i może mieć istotne implikacje dla różnych dziedzin nauki i technologii.

FAQ:

Q1: Czym dokładnie zajmowali się naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Nottingham?

A1: Naukowcy skutecznie uwięzili atomy kryptonu wewnątrz nanocząsteczek węglowych, tworząc gaz jednowymiarowy.

Q2: Jakich technik badawczych użyli badacze w swoim badaniu?

A2: Badacze wykorzystali zaawansowane metody mikroskopii elektronowej transmisyjnej (TEM), aby uwięzić i badać atomy kryptonu.

Q3: Dlaczego obrazowanie atomów jest trudne?

A3: Atomy są bardzo małe i poruszają się z dużą prędkością, co sprawia, że bezpośrednie obrazowanie atomów w akcji jest niezwykle trudne.

Q4: Jak badacze śledzili ruch atomów kryptonu?

A4: Wysoka liczba atomowa kryptonu ułatwiła śledzenie w TEM, pozwalając badaczom obserwować ruch atomów kryptonu jako poruszające się kropki.

Q5: Jaka była rola cząsteczek fullerenowych w badaniu?

A5: Cząsteczki fullerenowe zostały użyte do transportu pojedynczych atomów kryptonu do nano probówek, co pozwoliło na dalsze badanie ich zachowania.

Q6: Jakie spostrzeżenia poczynili naukowcy dotyczące gazowego jednowymiarowego utworzonego przez atomy kryptonu?

A6: Atomy w rzędzie ograniczonych atomów kryptonu były zmuszone do spowolnienia, niezdolne do przejścia obok siebie ze względu na wąską przestrzeń, podobnie jak pojazdy w zatłoczonym ruchu drogowym.

Definicje:

1. Mikroskopia elektronowa transmisyjna (TEM): Technika mikroskopii, w której elektrony tworzą obraz próbki o dużej powiększeniu.

2. Spektroskopia: Badanie interakcji materii z promieniowaniem elektromagnetycznym, często używane do analizy składu i właściwości substancji.

3. Oddziaływanie van der Waalsa: Słabe siły przyciągające między neutralnymi atomami lub cząsteczkami spowodowane chwilowymi fluktuacjami w rozmieszczeniu elektronów.

4. Fulleren: Cząsteczka składająca się z 60 atomów węgla ułożonych w kształt kulisty przypominający piłkę do piłki nożnej.

