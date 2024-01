Naukowcy opracowują metodę przemiany CO2 w nanowłókna węglowe

Naukowcy z Narodowego Laboratorium Energii Brookhaven i Uniwersytetu Columbia opracowali metodę przekształcania dwutlenku węgla (CO2) w nanowłókna węglowe (CNF), które potencjalnie mogą służyć jako wzmocnienie cementu i przechowywanie węgla przez kilka dekad. Konwencjonalny proces ekstrakcji węgla z CO2 i jego przekształcania w struktury małoskalowe zwykle wymaga temperatur powyżej 1000°C, co zmniejsza korzyści ogólne z operacji. Jednak naukowcom udało się obejść ten problem, działając przy znacznie niższej temperaturze, zaledwie 400°C.

Przełom został osiągnięty przez zastosowanie dwóch różnych rodzajów katalizatorów, dzięki czemu reakcja została podzielona na etapy. Badacze odkryli, że tlenek węgla (CO) jest lepszym surowcem do produkcji nanowłókien węglowych w porównaniu do CO2. W poprzednich badaniach udowodnili, że elektrokatalizator oparty na palladzie może wytwarzać CO i wodór (H2) z CO2 i wody. Kolejnym krokiem było przekształcenie tlenku węgla w nanowłókna węglowe za pomocą termokatalizatora opartego na dostępnym handlowo żelazie i kobalcie. Dodanie dodatkowego kobaltu ułatwiło tworzenie nowych wiązań węgiel-węgiel.

Podczas dokładnych obserwacji za pomocą mikroskopu elektronowego o transmisji naukowcy zauważyli, że przy tworzeniu się nanowłókien węglowych katalizator został wypchnięty na zewnątrz, co ułatwia jego odzyskanie. Istotne jest również to, że proces nie wymaga nadmiernej konsumpcji energii. Naukowcy wierzą, że ta strategia może prowadzić do dekarbonizacji CO2 w wartościowe stałe produkty węglowe, jednocześnie wytwarzając odnawialny wodór. Jeśli metoda będzie zasilana odnawialnymi źródłami energii, może przyczynić się do wysiłków na rzecz redukcji emisji CO2.

Podsumowanie

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest znaczenie tych badań?

Te badania mają duże znaczenie, ponieważ oferują metodę przekształcania dwutlenku węgla (CO2) w nanowłókna węglowe (CNF) przy niższej temperaturze, co czyni ją bardziej wykonalną i praktyczną w kontekście szeroko zakrojonych zastosowań przemysłowych. Może to przyczynić się do przechowywania węgla i działań mających na celu zmniejszenie emisji CO2 poprzez znalezienie wartościowego zastosowania dla zgromadzonego CO2.

Jakie są potencjalne zastosowania nanowłókien węglowych?

Nanowłókna węglowe mają szeroki zakres potencjalnych zastosowań. Mogą służyć do wzmacniania materiałów, takich jak cement, zapewniając im większą wytrzymałość i trwałość. Mogą również być wykorzystywane w produkcji baterii, superkondensatorów i różnych urządzeń elektronicznych. Ponadto, mają zastosowanie w dziedzinach takich jak lotnictwo, motoryzacja i budownictwo.

Jak te badania przyczyniają się do działań mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla?

Opracowanie metody przekształcania CO2 w CNF daje potencjalną ścieżkę do dekarbonizacji CO2 i produkcji wartościowych produktów węglowych. Jeśli proces jest zasilany odnawialnymi źródłami energii, może pomóc w redukcji emisji CO2 i przyczynić się do działań mających na celu łagodzenie zmian klimatu.

