MSI Claw: Nowy gracz na rynku przenośnych komputerów do gier

MSI zrobił furorę na targach CES 2024, ogłaszając premierę swojego pierwszego przenośnego komputera do gier – MSI Claw. Wyceniony na 699 dolarów, Claw wchodzi na rynek, który już został zdobyty przez Valve Steam Deck. To, co wyróżnia Claw, to wykorzystanie przez niego procesora Intel zarówno jako CPU, jak i GPU, co czyni go pierwszym urządzeniem tego rodzaju. Ponadto, Claw wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji, która jest ważnym trendem na tegorocznych targach CES. MSI planuje dalsze rozszerzanie swojej obecności na rynku hybrydowych komputerów przenośnych z przyszłymi wersjami Claw.

Nowy konkurent na rynku komputerów do gier

Podczas gdy rynek komputerów do gier zanotował wzrost popularności przenośnych urządzeń, takich jak Steam Deck, wprowadzenie Claw przez MSI wnosi nowy poziom innowacyjności. Dzięki wykorzystaniu procesora Intel zarówno jako CPU, jak i GPU, MSI ma na celu dostarczenie potężnego doświadczenia w grach w przenośnej formie. Wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji dodatkowo zwiększa możliwości tego urządzenia i wpisuje się w ogólny temat CES 2024.

Starannie zaprojektowany dla użytkownika

MSI bardzo dbało o projektowanie Claw, aby zapewnić komfortowe doświadczenie w grach. Dwugodzinny czas działania baterii i lekka konstrukcja czynią go idealnym do długich sesji grania bez obciążania rąk użytkownika. MSI skupił się również na tworzeniu intuicyjnego interfejsu użytkownika, pozwalając graczom podnieść Claw i zacząć grać bez trudności zaczynającej się od poziomu początkującego.

Przyszłość MSI Claw

MSI ma odważne plany na przyszłość Claw. Planują wydanie zaktualizowanych wersji urządzenia, z możliwością wykorzystania wyświetlacza OLED i lepszych specyfikacji. Celem jest wsparcie Claw przez co najmniej dwa do trzech lat, dostosowanie się do coraz większych wymagań nowych tytułów gier. Ponadto, MSI potwierdził, że prace nad przyszłymi wersjami Claw są już w toku.

Najczęstsze pytania

W czym MSI Claw różni się od innych przenośnych komputerów do gier?

MSI Claw wyróżnia się wykorzystaniem procesora Intel zarówno jako CPU, jak i GPU, a także wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji, co zapewnia wyjątkowe doświadczenie w grach.

Czy będą kolejne wersje MSI Claw?

Tak, MSI potwierdziło, że mają plany dotyczące wersji 2, wersji 3 i wersji 4 Claw, co wskazuje na ich zaangażowanie w rynek przenośnych komputerów do gier.

Czego mogą oczekiwać gracze od designu Claw?

MSI postawiło na komfort użytkownika i intuicyjny design przy tworzeniu Claw. Urządzenie oferuje lekką formę, dwugodzinny czas działania baterii i łatwy w obsłudze interfejs.

Jak długo MSI będzie wspierać Claw?

MSI ma na celu wspieranie Claw przez minimum dwa do trzech lat, zapewniając kompatybilność z nowymi tytułami gier. Jednak dla graczy retro Claw może wytrzymać do 10 lat.