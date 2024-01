Misja Axiom-3 SpaceX do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej opóźniona

Przyszła misja Axiom-3, prywatny start SpaceX do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), została przesunięta z środy na czwartek. Opóźnienie ma na celu umożliwienie SpaceX dodatkowego czasu na przeprowadzenie niezbędnych sprawdzeń przedstartowych i analizy danych na rakiecie Falcon 9 oraz kapsule Crew Dragon.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rakieta Falcon 9 wystartuje z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego na Florydzie o godzinie 16:49 ET w czwartek. Transmisja na żywo z wczesnych etapów misji i przybycie załogi na ISS w sobotę rano będzie dostępna do oglądania. Szczegóły dotyczące sposobu oglądania transmisji można znaleźć na Digital Trends.

Załoga Axiom-3, składająca się z astronauty projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej Marcusa Wandta, dowódcy Michaela Lópeza-Alegríi, pilota Waltera Villadei i specjalisty misji Alpera Gezeravcı, dołączy do obecnej siedmioosobowej załogi na pokładzie ISS. Będzie to pierwsza podróż Wandta i Gezeravcı w kosmos, podczas gdy López-Alegría i Villadei mają już doświadczenie orbitalne. Podczas pobytu na ISS załoga Axiom-3 weźmie udział w ponad 30 eksperymentach naukowych i weźmie udział w ponad 50 wydarzeniach informacyjnych poprzez wideokonferencje z organizacjami na Ziemi.

Misja Axiom-3 stanowi ważny kamień milowy, ponieważ będzie to pierwszy załogowy start z terenu USA od misji SpaceX Crew-7 w sierpniu 2023 roku. Axiom Space, organizator misji, przeprowadził wcześniej dwie prywatnie finansowane misje na ISS w 2022 i 2023 roku. Jednak będzie to pierwsza w historii całkowicie finansowana prywatnie misja Europejskiej Agencji Kosmicznej w kosmos.

Warunki pogodowe na Space Coast są obecnie korzystne dla przewidzianego na czwartek startu. W przypadku jakichkolwiek ostatnich problemów technicznych, SpaceX będzie udostępniać aktualizacje na swoich platformach mediów społecznościowych. Bądź czujny na wszelkie zmiany w harmonogramie startu, jeśli planujesz oglądać transmisję na żywo tej historycznej misji.

