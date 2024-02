Medyczne czasopisma pod ostrzałem: Ujawnianie wad w badaniach nad rakiem

W trakcie poszukiwań przełomowych odkryć medycznych, pojawiły się obawy dotyczące integralności i ostrożności wobec publikacji naukowych dotyczących badań nad rakiem. „The New York Times” doniósł niedawno, że czasopisma medyczne nie spełniają niezbędnego poziomu ostrożności dla publikacji w tej dziedzinie. Głównym bohaterem artykułu jest Dr Sam Yoon, czołowy chirurg onkolog z Columbia University, którego 26 opublikowanych badań budzi podejrzenia odnośnie manipulacji danymi i wykorzystania ponownego obrazowania.

Niedawno pewien brytyjski naukowiec, Dr Sholto David, zasygnalizował zzaalarmowany blogiem i forum naukowym, że te badania zostały poddane intensywnej analizie. Obrazy komórek rakowych, myszy i guzów wydawało się wykorzystane wielokrotnie w różnych badaniach, podważając wiarygodność wyników. Jedno z badań dotyczących raka żołądka zostało cicho wycofane po pojawieniu się wątpliwości, podczas gdy inne zostały wycofane przez czasopismo medyczne po zapytaniach ze strony „The New York Times”.

Ta niepokojąca sytuacja wywołała dochodzenie w Memorial Sloan Kettering w Nowym Jorku, gdzie przeprowadzono wiele badań Dr Yoon’a. Jednak ta sprawa wywołuje również szersze obawy dotyczące rygoru procesu recenzowania publikacji naukowych. Mikrobiolog Elisabeth Bik podkreśla, że czasopisma medyczne często wykonują minimum pracy w zakresie nadzoru, co rodzi pytania dotyczące ich roli w zapewnianiu wiarygodności badań naukowych.

Co ciekawe, najnowsze postępy w technologii wprowadziły potencjalne rozwiązanie tego problemu. Detektywi śledzący wątpliwe badania wykorzystują teraz narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI) w celu ułatwienia wykrywania różnic. Jest to zgodne z dążeniami do zapewnienia odpowiedzialności badaczy i utrzymania integralności naukowej wiedzy.

Dr Yoon zdecydował się nie komentować sprawy, a młodsza współpracowniczka również milczy. W miarę rozwoju kontrowersji, służy ona jako wyraźne przypomnienie, że społeczność naukowa musi priorytetowo traktować rygorystyczną kontrolę i utrzymywać wysokie standardy, aby rozwijać badania medyczne w sposób etyczny i skuteczny. Poprzez rozwiązanie wad uwidocznionych w tej sprawie, możemy pokierować drogę ku bardziej transparentnej i godnej zaufania przyszłości badań nad rakiem.

