Innowacyjna podwodna obserwatorium w Antarktydzie dostarcza danych w czasie rzeczywistym do badania zmian klimatycznych

Niedawno rozpoczęła się przełomowa inicjatywa monitorowania zdrowia Oceanu Południowego wokół Antarktydy. Zostało zainstalowane nadmorskie obserwatorium o rozmiarze około SUV-a w pobliżu hiszpańskiej stacji badawczej na Wyspie Livingston w archipelagu South Shetlands. Opracowany przez Ocean Networks Canada we współpracy z Hiszpańską Rada Narodową ds. Badań, to obserwatorium ma na celu zbieranie kluczowych danych do zrozumienia wpływu zmian klimatycznych na tę część regionu.

W odróżnieniu od wcześniejszych metod zbierania danych, które głównie opierały się na satelitach powierzchniowych, pływających urządzeniach badawczych i sporadycznych obserwacjach człowieka, podwodne obserwatorium zapewnia ciągłe i w czasie rzeczywistym pomiary różnych zmiennych oceanicznych. Należą do nich temperatura, stężenie tlenu, poziomy chlorofilu, przewodność, głębokość i klarowność wody. Obserwatorium regularnie przesyła aktualizacje na platformę internetową Ocean Networks Canada, co zapewnia naukowcom i badaczom dostęp do potrzebnych informacji w celu uzyskania cennych wniosków na temat zmieniających się warunków w Oceanie Południowym.

Kohen Bauer, starszy naukowiec w Ocean Networks Canada, podkreśla znaczenie ciągłej serii czasowej, rzadkiej w dziedzinie oceanografii. Długoterminowe gromadzenie danych przez obserwatorium umożliwi badaczom wykrywanie i analizowanie zmian w cyrkulacji oceanicznej, lodowcu, tworzeniu się lodu, cofaniu się lodowców i innych kluczowych wskaźników. Ponadto, te dane przyczynią się do szerszego kontekstu, łącząc lokalne obserwacje z globalnymi pytaniami dotyczącymi zmian klimatycznych.

Zrozumienie roli Oceanu Południowego w pochłanianiu dwutlenku węgla jest kolejnym istotnym aspektem misji obserwatorium. Chłodniejsze oceany, takie jak Ocean Południowy, mają zdolność do wchłaniania większej ilości CO2 niż inne regiony. Monitorowanie tego procesu poprawia prognozy i przewidywania związane ze zmianami klimatycznymi i ich przyszłymi konsekwencjami.

Utworzenie tego podwodnego obserwatorium jest odpowiedzią na postulat lepszej obserwacji i monitorowania Oceanu Południowego, który padł ze strony setek naukowców z całego świata. Ich oświadczenie podkreślało potrzebę trwałego i skoordynowanego systemu rejestrowania w celu pełnego zrozumienia obecnych warunków, przewidywania przyszłych stanów oraz informowania o politykach i regulacjach.

Dzięki dostarczaniu bezcennych danych w czasie rzeczywistym, to innowacyjne podwodne obserwatorium w Antarktydzie rewolucjonizuje badania nad zmianami klimatycznymi i ich wpływem na Ocean Południowy. Dzięki ciągłemu monitorowaniu i kompleksowemu zbiorowi danych, badacze i naukowcy mogą uzyskać istotne informacje do rozwiązania wyzwań przedstawianych przez zmieniającą się planetę.

