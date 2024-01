Czego można oczekiwać po nadchodzącym Apple Watch SE 3

Podsumowanie: Apple Watch SE znany jest ze swojej przystępnej ceny i imponujących funkcji. Oczekując na premierę Apple Watch SE 3, istnieje wiele ulepszeń, których konsumenci się spodziewają. Wśród nich znajdują się opcjonalny wyświetlacz zawsze włączony, większa przestrzeń ekranu, monitorowanie poziomu tlenu we krwi, ulepszony chipset i lepsza żywotność baterii. Chociaż Apple nie potwierdziło oficjalnie premiery Apple Watch SE 3, bardzo prawdopodobne jest, że będzie on kontynuował dwuletni cykl premiery i zadebiutuje jesienią 2024 roku razem z Apple Watch X. Decyzja, czy warto czekać na Apple Watch SE 3, zależy od twojej obecnej sytuacji związanej ze smartwatchem, ponieważ Apple Watch SE 2 nadal jest świetną opcją z długoterminowym wsparciem oprogramowania.

Nadchodzący Apple Watch SE 3 wzbudza entuzjazm wśród pasjonatów technologii, którzy oczekują nowych funkcji i ulepszeń, jakie Apple może wprowadzić. Oto kilka z najważniejszych ulepszeń, których konsumenci się spodziewają:

Opcjonalny wyświetlacz zawsze włączony

W przeciwieństwie do droższych odpowiedników, Apple Watch SE i SE 2 obecnie nie oferują opcjonalnego wyświetlacza zawsze włączonego. Wielu użytkowników chciałoby zobaczyć dodanie tej funkcji do modelu z 2024 roku, ponieważ umożliwia łatwy dostęp do ulubionych tarcz zegara, zwłaszcza podczas treningów lub innych aktywności.

Więcej przestrzeni na ekranie

Linia SE mogłaby skorzystać z powiększenia, podobnie jak ekranie wprowadzone w serii 7. Większy wyświetlacz zapewniłby więcej miejsca na aplikacje, menu i grafiki oraz umożliwiłby korzystanie z klawiatury Qwerty Apple do wygodnego pisania wiadomości tekstowych.

Monitorowanie poziomu tlenu we krwi

Podczas gdy czujnik SpO2 jest obecnie dostępny tylko w flagowym modelu Apple, konsumenci mają nadzieję, że Apple Watch SE 3 również będzie go posiadać. Wiele tańszych monitorów fitness już oferuje monitorowanie poziomu tlenu we krwi, więc byłoby to odpowiednie, aby seria SE również to miała.

Czipset S9 (lub nowszy)

Model SE z 2022 roku już zapewnił 20% wzrost prędkości przetwarzania w porównaniu do poprzednika. Jednak pasjonaci technologii chcieliby zobaczyć jeszcze większe ulepszenia dzięki czipsetowi S9, który umożliwiłby korzystanie z najnowszej technologii sterowania gestami Apple i przyszłych aktualizacji oprogramowania.

Lepsza żywotność baterii

Jednoznacznym życzeniem użytkowników Apple Watch jest wydłużenie żywotności baterii. Chociaż seria SE już oferuje tryb oszczędzania energii, konsumenci mają nadzieję na technologię szybkiego ładowania podobną do tej znalezionej w serii 7. Ogólnie rzecz biorąc, jest tęsknota za Apple Watchem, który może działać kilka dni na jednym ładowaniu.

Chociaż Apple nie ogłosiło oficjalnie premiery Apple Watch SE 3, przewiduje się, że będzie on kontynuował swój dwuletni cykl premiery i zadebiutuje jesienią 2024 roku. Jesienne wydarzenia Apple zwykle odbywają się we wrześniu, więc taki jest oczekiwany czas na odsłonięcie SE 3. Spekuluje się, że premiera SE 3 może pokryć się z wydaniem Apple Watch X, które ma być modelem jubileuszowym.

Jeśli potrzebujesz inteligentnego zegarka i nie możesz czekać na SE 3, Apple Watch SE 2 nadal jest świetną opcją. Zapewnia dostęp do doświadczenia watchOS w przystępnej cenie i prawdopodobnie otrzyma wsparcie oprogramowania na długi okres czasu.

FAQ:

Q: Kiedy spodziewana jest premiera Apple Watch SE 3?

A: Premiera Apple Watch SE 3 jest planowana na jesień 2024 roku, zgodnie z dwuletnim cyklem premiery firmy Apple.

Q: Jakie funkcje oczekują klienci w Apple Watch SE 3?

A: Klienci oczekują opcjonalnego wyświetlacza zawsze włączonego, większej przestrzeni ekranu, monitorowania poziomu tlenu we krwi, ulepszonego chipsetu i lepszej żywotności baterii.

Q: Czy powinienem czekać na Apple Watch SE 3?

A: Decyzja, czy warto czekać na Apple Watch SE 3, zależy od twojej obecnej sytuacji związanej ze smartwatchem. Jeśli potrzebujesz urządzenia do noszenia teraz, Apple Watch SE 2 nadal jest świetną opcją z długoterminowym wsparciem oprogramowania.