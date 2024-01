Asteroid 2015 AK1: Bliskie spojrzenie na jego prędkość, rozmiar i odległość

W interesującym zwrocie zdarzeń Biuro Koordynacji Obronnej NASA (PDCO) ujawniło informacje na temat asteroidy, która dzisiaj, 15 stycznia, będzie przelecieć obok Ziemi. Ta asteroida, znana jako Asteroida 2015 AK1, została odkryta i śledzona za pomocą zaawansowanych instrumentów NASA, takich jak teleskop NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 i Catalina Sky Survey. Choć to może brzmieć alarmująco, przyjrzyjmy się szczegółom tego bliskiego podejścia i zrozumiejmy, co oznacza.

Według Centrum Studiów Obiektów Bliskich Ziemi NASA (CNEOS), Asteroida 2015 AK1 przeleci obok Ziemi na odległość około 6 milionów kilometrów. To może wydawać się ogromna odległość, ale w terminach astronomii uważa się to za bliskie podejście. Fascynująca jest prędkość, z jaką ta skała kosmiczna się porusza – zadziwiające 47 608 kilometrów na godzinę, co jest szybsze niż międzykontynentalna rakieta balistyczna (ICBM)!

Asteroida 2015 AK1 należy do grupy Apollo Obiektów Bliskich Ziemi. Są to przekraczające Ziemię skały kosmiczne, których półosi większe są od półosi Ziemi. Nazwane są one na cześć ogromnej asteroidy Apollo 1862, odkrytej przez niemieckiego astronoma Karla Reinmutha w latach 30. To ważne, aby zauważyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Asteroida 2015 AK1 zbliża się do naszej planety. Wcześniej miała bliskie podejście 30 marca 1900 roku, na odległość około 23 milionów kilometrów. Po dzisiejszym zderzeniu spodziewa się, że przeleci obok Ziemi ponownie 4 stycznia 2033 roku, na odległość około 29 milionów kilometrów.

Teraz porozmawiajmy o rozmiarze tej asteroidy. Asteroida 2015 AK1 ma szerokość prawie 160 stóp, co czyni ją prawie tak dużą jak samolot. Pomimo znacznego rozmiaru, nie jest ona klasyfikowana jako Potencjalnie Niebezpieczny Obiekt i uważana jest za niegroźną. Warto jednak zauważyć, że jeśli asteroida zostałaby odsunięta z kursu z powodu pola grawitacyjnego planety, sytuacja mogłaby się zmienić.

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszej planety, agencje kosmiczne, takie jak NASA i ESA, opracowały technologie śledzenia asteroid w ich orbitach i odchylenia, jeśli istnieje potencjalny scenariusz zderzenia. Te postępy w technologii kosmicznej są niezwykle ważne dla naszej ochrony i dostarczają cennych informacji na temat tajemnic wszechświata.

