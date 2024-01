Wetenschappers ontdekken mogelijke variabiliteit in donkere energie

Een recente analyse van gegevens verzameld door de Dark Energy Survey (DES) heeft een fascinerende hint onthuld dat donkere energie, de mysterieuze kracht verantwoordelijk voor de versnellende uitdijing van het heelal, mogelijk niet zo constant is als voorheen werd gedacht. De DES, een zesjarig project om honderden miljoenen sterrenstelsels in het zuidelijke hemelgebied te onderzoeken, heeft onderzoekers voorzien van de meest uitgebreide poging om de uitdijing van het heelal te meten met behulp van type Ia supernova’s.

Type Ia supernova’s zijn een type sterexplosie die altijd dezelfde helderheid hebben, waardoor wetenschappers de immense afstanden naar hun gaststerrenstelsels kunnen meten. De nieuwe analyse, gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van de American Astronomical Society, bevestigt dat de uitdijing van het heelal versnelt door een onbekende energiebron die bekend staat als donkere energie, wat 70 procent van het heelal uitmaakt. Het tempo van deze uitdijing komt overeen met het eenvoudigste en meest geaccepteerde model van donkere energie, genaamd lambda koude donkere materie (ΛCDM), waarin de dichtheid van donkere energie constant blijft.

Echter, de analyse geeft ook aan dat ΛCDM mogelijk niet exact overeenkomt. Er zijn aanwijzingen dat donkere energie met de tijd kan veranderen, wat suggereert dat een complexere verklaring noodzakelijk kan zijn. Het team heeft een alternatief model overwogen, genaamd wCDM, waarin de parameter w, die de dichtheid van donkere energie vertegenwoordigt, mag variëren. De beste passende waarde voor de supernova-gegevens is w = -0.80.

Deze ontdekking, hoewel nog binnen de foutmarge, draagt bij aan de groeiende spanningen binnen kosmologische modellen. Kosmologen hebben te maken met meerdere onenigheden in waarnemingsgegevens uit verschillende tijdperken van het heelal. De mogelijkheid dat donkere energie complexer is dan eerder gedacht, wordt nu serieus overwogen. Verdere precisie in het meten van donkere energie zal worden bereikt met aankomende surveys van het Vera C. Rubin Observatory, de Nancy Grace Roman Space Telescope en de Euclid-ruimtetelescoop.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is de Dark Energy Survey (DES)?

De DES is een project dat tot doel heeft om honderden miljoenen sterrenstelsels in het zuidelijke hemelgebied te onderzoeken om de aard van donkere energie en de uitdijing van het heelal te bestuderen. Het verzamelt gegevens met behulp van de Dark Energy Camera die is gemonteerd op de Victor M. Blanco 4-meter telescoop in Chili.

Wat is donkere energie?

Donkere energie is een hypothetische vorm van energie die verantwoordelijk wordt geacht voor de versnellende uitdijing van het heelal. Het maakt ongeveer 70 procent uit van de totale energie in het heelal, maar de precieze aard ervan is nog steeds onbekend.

Wat zijn type Ia supernova’s?

Type Ia supernova’s zijn een type sterexplosie die altijd dezelfde helderheid hebben. Ze ontstaan wanneer een witte dwergster in een binair systeem materie accumuleert van zijn begeleidende ster, uiteindelijk een kritieke massa bereikt en explodeert in een ongecontroleerde thermonucleaire reactie.

Bron: www.americanspace.info