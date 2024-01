Wetenschappers onderzoeken de complexiteit van warmtetransport in Europa’s oceaan

Interessant nieuw onderzoek suggereert dat de ijzige maan Europa, gelegen rond Jupiter, een uitgestrekte zoutwateroceaan herbergt onder zijn bevroren oppervlak, waardoor het een potentieel kandidaat is voor het ondersteunen van leven. Een recente studie uitgevoerd door Lemasquerier et al. verdiepte zich in de wisselwerking tussen Europa’s mantel, zijn oceaan en de dikte van zijn ijzige korst om een dieper inzicht te krijgen in hoe warmtecirculatie plaatsvindt binnen de maan.

Europa’s oceaan, die in direct contact staat met de mantelrotsen van de maan, wordt beïnvloed door twee bronnen van warmte. De eerste is radiogene verwarming, als gevolg van het verval van radioactieve materialen in de mantel. De tweede is getijdenverwarming, veroorzaakt door de zwaartekrachtsinteracties van Europa met Jupiter terwijl het rond de gasreus draait.

Het onderzoeksteam maakte gebruik van vereenvoudigde modellerings technieken om de overdracht van warmte van Europa’s zeebodem, door zijn oceaan, naar zijn ijzige schil te onderzoeken. Door factoren zoals zoutgehalte en feedback van oceaan-ijs te negeren, konden ze zich uitsluitend richten op de effecten van mantelverwarming. De studie onthulde dat als getijdenverwarming een dominante rol speelt, de warmtestroomvariaties vanaf de zeebodem relatief constant zouden blijven op de grens tussen ijs en oceaan, resulterend in een dunner ijzige korst op de polen van Europa. Als daarentegen radiogene verwarming de voornaamste bron van warmte is, zou de invloed van de oceaan op de ijsdikte minimaal zijn.

Bevestiging van deze bevindingen kan mogelijk worden verkregen door de Europa Clipper-missie, gepland voor 2024. De missie heeft tot doel verdere inzichten te verschaffen in de complexe relatie tussen de mantelverwarming van Europa, oceancirculatie en de dikte van zijn ijzige korst.

Veelgestelde vragen

Kan Europa leven ondersteunen?

Het potentieel van Europa om leven te ondersteunen komt voort uit de aanwezigheid van een ondergrondse oceaan onder zijn ijzige korst. De oceaan, in direct contact met de mantelrotsen van de maan, zou de nodige omstandigheden kunnen bieden voor leven om te gedijen.

Wat drijft oceancirculatie op Europa aan?

Oceancirculatie op Europa wordt voornamelijk aangedreven door twee bronnen van warmte: radiogene verwarming en getijdenverwarming. Radiogene verwarming wordt veroorzaakt door het verval van radioactieve materialen in de mantel, terwijl getijdenverwarming ontstaat door de interactie van de maan met de zwaartekrachtskrachten van Jupiter.

Wat zijn de implicaties van de bevindingen van het onderzoek?

Het onderzoek onthult dat het dominante type verwarming in Europa’s mantel invloed heeft op de impact van de oceaan op de dikte van zijn ijzige korst. Als radiogene verwarming overheerst, heeft de oceaan minimale invloed op de ijsdikte. Als daarentegen getijdenverwarming domineert, is het dikke ijs het dunst op de polen.

Wat zou de Europa Clipper-missie kunnen bijdragen aan ons begrip?

De komende Europa Clipper-missie, gepland voor 2024, heeft als doel bevestiging en verdere inzichten te verschaffen in de relatie tussen de mantelverwarming van Europa, oceancirculatie en de dikte van zijn ijzige korst. De gegevens van de missie kunnen ons begrip van potentiële leefomgevingen voor leven buiten de aarde vergroten.