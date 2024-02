Wetenschappers brengen de sterren dichter bij de aarde met nieuwe isotopen

In een baanbrekende prestatie heeft een internationaal onderzoeksteam van het Faciliteit voor Zeldzame Isotoop Bundels (FRIB) aan de Universiteit van Michigan met succes vijf nieuwe isotopen gecreëerd, waarmee de kloof tussen de hemellichamen in de lucht en onze planeet wordt overbrugd.

In de Physical Review Letters werd benadrukt dat deze nieuw ontdekte isotopen – thulium-182, thulium-183, ytterbium-186, ytterbium-187 en lutetium-190 – de eerste van hun soort zijn die synthetisch zijn geproduceerd bij FRIB. Deze buitengewone prestatie betekent de mogelijkheid van FRIB om nucleaire monsters te genereren die tot nu toe alleen bestonden tijdens de botsing van zeer dichte neutronensterren.

Professor Alexandra Gade, wetenschappelijk directeur bij FRIB, toonde enthousiasme over de vooruitgang van het team. Ze verklaarde: “We hebben er vertrouwen in dat we nog dichter bij de kernen kunnen komen die belangrijk zijn voor de astrofysica.” Het onderzoeksproject, geleid door senior onderzoeksfysicus Oleg Tarasov, omvatte samenwerkingsverbanden met het Institute for Basic Science in Zuid-Korea en RIKEN in Japan.

De productie van deze nieuwe isotopen is een essentiële stap om de natuurlijke processen achter het creëren van nieuwe elementen in sterren te begrijpen. Door isotopen te repliceren die worden gevonden in de nasleep van de samensmelting van neutronensterren, kunnen wetenschappers de mysteries ontrafelen achter de vorming van zware elementen zoals goud.

Om de isotopen te creëren, stuurde het team een ​​straal platinum ionen in een koolstofdoel. Hoewel de eerste experimenten een stroomstraal deelbaar door de ladingstoestand van 50 nanoampères gebruikten, heeft FRIB de stroomsterkte al verhoogd naar 350 nanoampères en plannen om een ​​verbluffende 15.000 nanoampères te bereiken.

Hoewel de ontdekking van deze isotopen al significant is, opent het een wereld van mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. Professor Bradley Sherrill, hoofd van de afdeling Geavanceerde Isotoopscheider voor Zeldzame Isotopen bij FRIB, benadrukte het potentieel voor verder onderzoek en metingen van deze nieuw ontdekte isotopen. Het onderzoeken van hun halveringstijden, massa’s en andere eigenschappen zal bijdragen aan het verbeteren van ons begrip van de fundamentele kernwetenschappen.

De reis naar onontgonnen gebied is begonnen. Zoals professor Sherrill opmerkt: “We hebben ons huis verlaten en beginnen te verkennen.” Met hun baanbrekende prestatie hebben wetenschappers de sterren dichter bij de aarde gebracht en een schat aan kennis ontsloten die ons in het heelal te wachten staat.

FAQ Sectie:

1. Welke nieuw ontdekte isotopen zijn er gevonden bij het Faciliteit voor Zeldzame Isotoop Bundels (FRIB)?

De nieuw ontdekte isotopen bij FRIB zijn thulium-182, thulium-183, ytterbium-186, ytterbium-187 en lutetium-190.

2. Hoe belangrijk is de creatie van deze isotopen?

De creatie van deze isotopen is baanbrekend omdat ze de kloof overbruggen tussen hemellichamen in de lucht en onze planeet.

3. Wat is het doel van het creëren van deze isotopen?

Het creëren van deze isotopen helpt wetenschappers de natuurlijke processen te begrijpen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van nieuwe elementen in sterren en de mysteries achter de vorming van zware elementen zoals goud te ontrafelen.

4. Hoe werden deze isotopen gecreëerd?

Een straal platinum ionen werd gestuurd naar een koolstofdoel om deze isotopen te creëren.

5. Wat zijn de mogelijke toekomstige implicaties van deze ontdekking?

Deze ontdekking opent mogelijkheden voor verder onderzoek en metingen van deze isotopen, wat zal bijdragen aan een beter begrip van de fundamentele kernwetenschappen.

Belangrijke termen:

– Isotopen: Atomen van hetzelfde element met verschillende aantallen neutronen.

– Neutronenster: De ingestorte kern van een massieve ster die een supernova-explosie heeft ondergaan en voornamelijk uit neutronen bestaat.

– Astrofysica: De tak van de astronomie die zich bezighoudt met de fysische eigenschappen van hemellichamen en fenomenen.

