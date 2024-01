Waanzinnige Huiseigenaar Gebruikt Giftige Verf om Eekhoorns Weg te Houden

In een bizar incident heeft een huiseigenaar in Putnam County, New York, drastische maatregelen genomen om eekhoorns uit zijn tuin te weren. In plaats van conventionele methoden toe te passen, heeft hij de eekhoorns bespoten met giftige rode verf. Mark Kuhn, de 62-jarige huiseigenaar, is aangeklaagd wegens het vergiftigen van dieren.

De reden achter deze ongebruikelijke daad was de frustratie van de huiseigenaar over de eekhoorns die zijn honden verstoorden en ervoor zorgden dat ze voortdurend blaffen. Kuhn geloofde dat door de eekhoorns te bespuiten, ze zouden worden afgeschrikt om terug te keren. Bovendien dacht hij dat het hem zou helpen om te zien of het dezelfde eekhoorns waren die terugkwamen in zijn tuin.

De Putnam County SPCA, die politiebevoegdheden heeft, werd door de reclasseringsafdeling van de provincie op de hoogte gebracht van de situatie. Agenten ontdekten dat Kuhn de eekhoorns had gevangen, ze had bespoten met felrode Rust-Oleum-verf en ze vervolgens ongeveer een kwart mijl verderop had vrijgelaten.

Hoewel de eekhoorns nog niet zijn gevonden, zijn ze vastgelegd op bewakingsvideo en zijn ze gezien door lokale bewoners. Het incident wordt behandeld als dierenmishandeling en staat onder onderzoek van de Putnam County SPCA.

Deze ongewone daad van het besproeien van eekhoorns met verf is een extreme manier om een veelvoorkomend probleem op te lossen. Dierenmishandeling kan verschillende vormen aannemen en het is essentieel om dergelijke incidenten aan te pakken om het welzijn van dieren in onze gemeenschappen te waarborgen.