Vikram’s Laser Retroreflector Array Biedt Herkenningspunt op Het Oppervlak van de Maan

Na de succesvolle landing van Vikram op de maan vorig jaar, dient een van zijn instrumenten nu als een herkenningspunt nabij de zuidpool van de maan. De Laser Retroreflector Array (LRA) op Vikram is begonnen met het bieden van ‘fiduciale punten’ op de maan, waardoor nauwkeurige referentiemarkeringen mogelijk zijn. De Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) van NASA heeft onlangs de LRA gebruikt om een laserafstandsmeting te bereiken door signalen te detecteren die op 12 december 2023 door de LRA werden gereflecteerd.

Dit baanbrekende experiment behelsde het zenden en reflecteren van een laserstraal tussen een in een baan om de aarde draaiend NASA-ruimtevaartuig en het kleine LRA-apparaat op de Vikram-lander van ISRO. NASA heeft deze prestatie geprezen als een baanbrekende ontwikkeling die nieuwe mogelijkheden opent om doelen op het maanoppervlak nauwkeurig te lokaliseren. Door laserpulsen van een bewegend ruimtevaartuig naar een stationair ruimtevaartuig te sturen en de tijd te meten die het licht nodig heeft om terug te kaatsen, kunnen wetenschappers de precieze locatie van objecten op de maan bepalen.

De LRA op Vikram, die bestaat uit acht hoekkubusretroreflectoren op een ondersteuningsstructuur, maakt laserbepaling mogelijk vanuit verschillende richtingen door elk in een baan om de aarde draaiend ruimtevaartuig dat is uitgerust met geschikte instrumenten. Met een gewicht van slechts 20 gram is dit passieve optische instrument ontworpen om tientallen jaren op het maanoppervlak te kunnen blijven. Sinds 23 augustus 2023 bevindt Vikrams LRA zich in de buurt van de zuidpool van de maan, en het zal blijven dienen als een geodetisch station op lange termijn en een belangrijk herkenningspunt voor lopende en toekomstige maanmissies.

Dit herkenningspunt helpt niet alleen bij het nauwkeurig bepalen van de orbitale positie van het ruimtevaartuig, maar draagt ook bij aan het verfijnen van het maangeodesische kader. Door de dynamica, interne structuur en zwaartekrachtsanomalieën van de maan te bestuderen, kunnen wetenschappers waardevolle inzichten verwerven in onze hemelse buur. Bovendien is de LRA op Chandrayaan-3 de enige miniatuurversie die beschikbaar is nabij de zuidpool, wat het onderscheidt van andere LRA’s die op de maan zijn ingezet.

Hoewel ISRO onlangs het voortstuwingstraject van Chandrayaan-3 terug heeft gebracht om rond de aarde te draaien, blijft Vikrams LRA een essentieel onderdeel voor maanverkenning. Ondanks deze tegenslag blijft het primaire doel van de Chandrayaan-3-missie, namelijk het aantonen van een zachte landing nabij het zuidpoolgebied van de maan en het uitvoeren van experimenten met Vikram en Pragyan, de maanrover, intact. Met voortdurende vooruitgang en ontdekkingen blijft de maan wetenschappers fascineren en nieuwsgierigheid wekken over onze plaats in het universum.

Veelgestelde vragen (FAQ)