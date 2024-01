Verbetering van de mechanische eigenschappen van thermoelektrische materialen door onzuiverheden

Wetenschappers hebben significante vooruitgang geboekt in het begrijpen van de impact van onzuiverheden op de mechanische eigenschappen van thermoelektrische materialen. Deze materialen hebben de unieke eigenschap om restwarmte om te zetten in elektriciteit, waardoor ze essentieel zijn voor het verminderen van het energieverbruik in verschillende toepassingen.

Onderzoekers van Skoltech, het Emanuel Instituut voor Biochemische Fysica RAS en andere toonaangevende wetenschappelijke organisaties in Rusland en Israël hebben een studie uitgevoerd naar het effect van het toevoegen van onzuiverheden aan loodtelluride (PbTe), een thermoelektrisch materiaal. De bevindingen van hun onderzoek, gepubliceerd in Applied Physics Letters, bieden waardevolle inzichten in het verbeteren van de mechanische eigenschappen en levensduur van thermoelektrische generatoren.

Loodtelluride wordt momenteel gebruikt op gasleidingen in gebieden waar traditionele elektriciteitsleidingen niet haalbaar zijn. Door thermoelektrische materialen te gebruiken, kan de door verbranding van gas gegenereerde warmte worden omgezet in elektriciteit om sensoren van stroom te voorzien. Loodtelluride is echter gevoelig voor degradatie wanneer het in contact komt met materialen die een andere thermische uitzettingscoëfficiënt hebben.

Het onderzoek heeft aangetoond dat de mechanische eigenschappen van het materiaal variëren afhankelijk van het type doping – het proces van het introduceren van onzuiverheden in de kristalstructuur van een halfgeleider. N-type doping, wat resulteert in een overschot aan elektronen als belangrijkste ladingdragers, verbetert de ductiliteit en vermindert het risico op degradatie. Daarentegen verhoogt p-type doping, waarbij “gaten” worden gebruikt als belangrijkste ladingdragers, de hardheid van het materiaal maar maakt het brozer.

Deze inzichten zullen de selectie van een geschikte dopant vergemakkelijken die de mechanische eigenschappen en duurzaamheid van op loodtelluride gebaseerde thermoelektrische generatoren kan verbeteren. Het onderzoek werd ondersteund door de Russische Academie van Wetenschappen en draagt bij aan de ontwikkeling van geavanceerde computationele methoden voor het voorspellen van het gedrag van materialen onder complexe omstandigheden zoals temperatuur en correlatie-effecten.

Door het potentieel van onzuiverheden te benutten, leggen wetenschappers de weg vrij voor het ontwerp en de ontwikkeling van efficiëntere en robuustere thermoelektrische materialen, waarmee ze bijdragen aan het wereldwijde doel van het verminderen van energieverbruik en restwarmte.

FAQ:

1. Wat is het effect van onzuiverheden op de mechanische eigenschappen van thermoelektrische materialen?

– Wetenschappers hebben significante vooruitgang geboekt in het begrijpen van het effect van onzuiverheden op de mechanische eigenschappen van thermoelektrische materialen. Deze materialen hebben de unieke eigenschap om restwarmte om te zetten in elektriciteit.

2. Waar gaat het onderzoek over?

– Het onderzoek richt zich op het effect van het toevoegen van onzuiverheden aan loodtelluride (PbTe), een thermoelektrisch materiaal.

3. Wat zijn de bevindingen van het onderzoek?

– De onderzoeksresultaten suggereren dat de mechanische eigenschappen van loodtelluride afhankelijk zijn van het type doping. N-type doping verbetert de ductiliteit en vermindert het risico op degradatie, terwijl p-type doping de hardheid van het materiaal verhoogt maar het brozer maakt.

4. Hoe kunnen de bevindingen van het onderzoek worden toegepast?

– De bevindingen van het onderzoek kunnen worden toegepast om de mechanische eigenschappen en duurzaamheid van op loodtelluride gebaseerde thermoelektrische generatoren te verbeteren. Door een geschikte dopant te selecteren, kunnen de generatoren efficiënter en robuuster worden gemaakt.

5. Wie heeft het onderzoek uitgevoerd?

– Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van Skoltech, het Emanuel Instituut voor Biochemische Fysica RAS en andere toonaangevende wetenschappelijke organisaties in Rusland en Israël.

Definities:

– Thermoelektrische materialen: Materialen die de unieke eigenschap hebben om restwarmte om te zetten in elektriciteit.

– Onzuiverheden: Vreemde stoffen of elementen die aan een materiaal worden toegevoegd.

– Mechanische eigenschappen: De eigenschappen van een materiaal die verband houden met het gedrag onder mechanische krachten, zoals sterkte, ductiliteit en hardheid.

– Doping: Het proces van het introduceren van onzuiverheden in de kristalstructuur van een halfgeleider.

– Ductiliteit: Het vermogen van een materiaal om onder trekspanning te vervormen zonder te breken.

– Broos: De neiging van een materiaal om gemakkelijk te breken of te breken bij blootstelling aan stress.

