Title: De PicoRuler: Een Doorbraak in Superresolutie Microscopie

In de wereld van de microscopie heeft het vermogen om objecten op nanoschaal te kunnen bekijken ons begrip van cellulaire en moleculaire structuren getransformeerd. Hoewel superresolutie microscopietechnieken de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt, is er nog steeds behoefte aan betrouwbare referentiestructuren om hun nauwkeurigheid te kalibreren en te verifiëren.

Onderzoekers van Julius-Maximilians Universität (JMU) Würzburg in Duitsland hebben een baanbrekend hulpmiddel ontwikkeld dat aan deze behoefte voldoet, genaamd de PicoRuler. In tegenstelling tot traditionele linialen die worden gebruikt om alledaagse objecten te meten, is de PicoRuler ontworpen om kleine objecten zoals cellen en moleculen in biologische omgevingen te meten. Deze miniatuur meetlat kan de optische resolutie van superresolutie microscopiemethoden testen op biomoleculen onder de 10 nm in een realistische omgeving.

De huidige kalibratiemethode maakt gebruik van kunstmatige DNA-origamistructuren, maar deze kunnen niet worden gebruikt in biologische beeldvormingsmedia in de echte wereld vanwege hun negatieve lading. Onder leiding van biotechnologen Markus Sauer en Gerti Beliu heeft het JMU-team een ​​andere aanpak gekozen en een biocompatibel alternatief ontwikkeld. Ze maakten gebruik van een driedelig eiwit genaamd prolifererende celkernantigeen (PCNA) en introduceerden synthetische aminozuren op precieze posities met een onderlinge afstand van 6 nm. Deze modificatie maakte het mogelijk dat fluorescente kleurstofmoleculen chemisch binden aan de PCNA, wat een nauwkeurige meting van structuren tot 6 nm mogelijk maakt met behulp van technieken zoals DNA-PAINT, dSTORM, MINFLUX en MINSTED.

De mogelijke toepassingen van de PicoRuler zijn enorm. Het kan dienen als een kalibratietool om de nauwkeurigheid van geavanceerde microscopietechnieken te verbeteren en ongekende ruimtelijke resoluties te bieden in het bereik van enkele nanometers. De onderzoekers van JMU richten zich nu op het optimaliseren van de PicoRuler voor gebruik in verschillende biologische omgevingen, waaronder levende cellen. Ze onderzoeken ook manieren om de PicoRulers rechtstreeks in cellen af ​​te leveren, wat een unieke gelegenheid biedt om celstructuren van binnenuit te verkennen.

Bovendien wil het team het scala aan biomoleculen dat als PicoRulers kan worden gebruikt, uitbreiden en onderzoeken verschillende eiwitten en biologische complexen. De ontwikkeling van deze innovatieve tool markeert een significante stap voorwaarts in het veld van superresolutiemicroscopie, waardoor onderzoekers dieper kunnen doordringen in de complexe wereld van cel- en moleculaire biologie met ongekende resoluties.

De PicoRuler biedt eindeloze mogelijkheden om onze kennis van ziekten, celroutes en geneesmiddelenontwikkeling te vergroten. Het heeft het potentieel om het veld van superresolutiemicroscopie te revolutioneren en bij te dragen aan baanbrekende ontdekkingen in de komende jaren.

