Titel: Pulsars: De Kosmische Deeltjesversnellers van de Natuur

Pulsars, snel roterende neutronensterren gevormd uit de overblijfselen van supernova’s, worden al lang bestudeerd vanwege hun unieke eigenschappen. Vaak aangeduid als kosmische vuurtorens, zenden pulsars regelmatige uitbarstingen van licht uit terwijl hun bundels door ons gezichtsveld vegen. Deze hemellichamen hebben extreem sterke magnetische velden die deeltjes met zeer hoge snelheden en energieën voortstuwen, net zoals deeltjesversnellers in laboratoria. De oorsprong van het door pulsars uitgezonden licht, met name in het gammastraalgebied van het elektromagnetische spectrum met hoge energie, is echter altijd een mysterie gebleven.

Recente waarnemingen met de High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) telescoop hebben nieuw licht geworpen op de hoogenergetische emissies van pulsars. In hun onderzoek naar de Vela-pulsar ontdekte het H.E.S.S.-team een eerder ongeziene gammastraalcomponent met energieën van meer dan 20 TeV. Dit is bijna twee keer de energie die door deeltjes wordt bereikt in de Large Hadron Collider (LHC) deeltjesversneller.

De onderzoekers construeerden een faseogram van de Vela-pulsar, dat de gemiddelde puls vertegenwoordigt die door de pulsar wordt uitgezonden. Tot hun verrassing ontdekten ze dat de puls zelfs bij energieën dicht bij de gevoeligheidslimiet van de H.E.S.S.-telescoop aanhield. Dit suggereert dat de Vela-pulsar een sterke puls vertoont tot 20 TeV, terwijl andere pulsars een snelle afname in emissie laten zien voorbij enkele honderden GeV.

Naast deze doorbraak onthulde de studie ook een tweede spectrale hobbel in het emissiespectrum van de Vela-pulsar. In tegenstelling tot andere pulsars die een enkele hoge-energie hobbel vertonen, toont het spectrum van de Vela-pulsar twee duidelijk verschillende hobbels. De uitlijning van de pieken in de puls, zoals gezien door de H.E.S.S.- en Fermi-LAT-telescopen, geeft aan dat beide componenten afkomstig zijn van dezelfde populatie versnelde deeltjes. Dit biedt waardevolle inzichten in de emissieregio’s van de pulsar en stelt onderzoekers in staat bepaalde locaties voor de productie van zeer energierijke fotonen uit te sluiten.

Deze bevindingen dagen bestaande modellen van pulsaremissie uit en verdiepen ons begrip van deze hemellichamen. Verder onderzoek en waarnemingen zullen helpen de mysteries rond pulsars en hun rol als kosmische deeltjesversnellers te ontrafelen.

Samenvatting

Een recente studie met behulp van de H.E.S.S.-telescoop heeft een nieuwe gammastraalcomponent met hoge energie ontdekt bij de Vela-pulsar, met energieën van meer dan 20 TeV. Dit daagt bestaande modellen van pulsaremissie uit en biedt waardevolle inzichten in de productie van zeer energierijke fotonen. De studie onthulde ook een tweede spectrale hobbel in het emissiespectrum van de pulsar, wat wijst op de aanwezigheid van twee afzonderlijke componenten. Deze bevindingen verdiepen ons begrip van pulsars en hun rol als kosmische deeltjesversnellers.

Veelgestelde vragen

V: Wat zijn pulsars?

A: Pulsars zijn snel roterende neutronensterren gevormd uit de overblijfselen van supernova’s. Ze hebben sterke magnetische velden en zenden regelmatige uitbarstingen van licht uit terwijl hun bundels door ons gezichtsveld vegen.

V: Hoe versnellen pulsars deeltjes?

A: Pulsars hebben sterk gemagnetiseerde omgevingen die deeltjes met extreem hoge snelheden en energieën voortstuwen. Elektronen, protonen en andere deeltjes spiraliseren langs de magnetische veldlijnen van de pulsar, botsen met fotonen en versnellen ze tot hoge energieën.

V: Wat is de betekenis van de nieuwe gammastraalcomponent die ontdekt is in de Vela-pulsar?

A: De ontdekking van een nieuwe gammastraalcomponent met energieën van meer dan 20 TeV daagt bestaande modellen van pulsaremissie uit. Het biedt waardevolle inzichten in de mechanismen achter de productie van zeer energierijke fotonen en de emissieregio’s van pulsars.

Bronnen:

– Origineel artikel: Source Link