Tips voor het grazen van gewasresten: het waarborgen van de gezondheid van kuddes

Nu de graanoogst in Victoria ten einde loopt, richten boeren hun aandacht op het grazen van gewasresten. Agriculture Victoria heeft onlangs haar website bijgewerkt met waardevolle tips voor het beheren van de variabele voerkwaliteit om de gezondheid van kuddes te behouden.

Een van de belangrijkste factoren om rekening mee te houden bij het grazen van gewasresten is de energie- en eiwitinhoud van het dieet. Hoewel gewasresten een goede voedingsbron kunnen zijn voor schapen tijdens de zomer- en herfstmaanden, kan de kwaliteit van het voer aanzienlijk variëren. Dit is waar schaapsupplementen van pas komen om een ​​gebalanceerd dieet te garanderen.

Dr. Paul Beltz, senior dierenarts van Agriculture Victoria, legt uit dat de waarde van voer in gewasresten afkomstig is van achtergebleven graan en de hoeveelheid groen plantmateriaal. Het is echter belangrijk dat boeren zich bewust zijn van de variabiliteit in de voedingswaarde van verschillende soorten gewasresten en hoe ze dit op hun boerderijen kunnen meten. De beste tijd om gewasresten te gaan grazen, is direct na de oogst, omdat de kwaliteit na verloop van tijd afneemt.

Om de gezondheid van schapen tijdens het grazen van gewasresten te behouden, is het cruciaal om alert te zijn op mogelijke gezondheidsproblemen. Deze omvatten graanvergiftiging, nitraatvergiftiging, lupinose, thiaminedeficiëntie, waterbuik en wormen. Boeren moeten de conditie van hun kudde in de gaten houden en indien nodig geschikte likstenen en supplementen geven.

Om het risico van giftige onkruiden op de gezondheid van schapen te minimaliseren, moeten dieren na zes weken of zodra het graan en het groene voer minder dan 40 kg per hectare bedragen, uit het gebied worden verwijderd. Dit zorgt voor een vermindering van de hoeveelheid gewasresten, wat uiteindelijk voordelig is voor boeren ter voorbereiding op de herfst- en winterseizoenen.

Voor gedetailleerde informatie en bronnen over de voedingsbehoeften van schapen bij het grazen van gewasresten, kunnen boeren de website van Agriculture Victoria bezoeken op https://agriculture.vic.gov.au/crops-and-horticulture/grains-pulses-and-cereals/crop-production/general-agronomy/sheep-nutritional-requirements-when-grazing-stubble. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen boeren de gezondheid en het welzijn van hun kuddes waarborgen en tegelijkertijd profiteren van het grazen van gewasresten.

Veelgestelde vragen: