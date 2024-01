Tips voor het grazen op gewasresten: het welzijn van uw kudde waarborgen

Agriculture Victoria heeft onlangs zijn online bron over het grazen op gewasresten bijgewerkt en biedt actuele en essentiële informatie voor schapeneigenaren. De webpagina getiteld ‘Voedingsbehoeften van schapen bij het grazen op gewasresten’ biedt waardevolle inzichten in het beheer van variabele voerkwaliteit om de gezondheid van kuddes te behouden.

Het grazen op gewasresten kan een effectieve bron van voeding zijn voor schapen tijdens de zomer- en herfstseizoenen. Het is echter belangrijk om te weten dat de voerkwaliteit van gewasresten aanzienlijk kan variëren, waardoor het gebruik van schapensupplementen noodzakelijk is.

Een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij het grazen op gewasresten is het energie- en eiwitgehalte van het dieet. De waarde van voer in gewasresten komt voort uit achtergebleven graan en de hoeveelheid groen plantmateriaal, inclusief verdroogd graan en zomerse onkruiden. Het begrijpen van de variabiliteit van de voedingswaarde voor verschillende soorten gewasresten, evenals methoden om dit op uw boerderij te meten, is cruciaal om het welzijn van uw kudde te waarborgen.

De bijgewerkte bron biedt niet alleen informatie over de voedingsbehoeften bij het grazen op gewasresten, maar benadrukt ook mogelijke gezondheidsproblemen waarmee schapen te maken kunnen krijgen. Dit omvat graanvergiftiging, nitraatvergiftiging, lupinose, thiaminedeficiëntie, waterbuik en wormen. Het benadrukt het belang van ervoor te zorgen dat schapen een volle maag hebben voordat ze worden geïntroduceerd in een gewasrestenweide. Als alternatief kan geleidelijke introductie worden gedaan door de graastijd te beperken of een celweidesysteem toe te passen.

Bovendien adviseert de bron dat giftig onkruid kan opkomen na zomerse regen, wat een risico kan vormen voor schapen die grazen op gewasresten. Over het algemeen moeten de dieren na zes weken of wanneer graan en groenvoer onder de 40 kg per hectare komen, uit het gebied worden verwijderd.

Door te grazen op gewasresten kunnen schapeneigenaren niet alleen voeding bieden aan hun kuddes, maar ook gewasresten verminderen, wat voordelig is voor boeren tijdens de overgang naar het herfst- en winterseizoen.

Concluderend biedt de bijgewerkte bron van Agriculture Victoria waardevolle tips en inzichten voor schapeneigenaren, en waarborgt het de gezondheid en het welzijn van hun kudde tijdens het grazen op gewasresten. Het begrijpen van de voedingsbehoeften, potentiële gezondheidsproblemen en juiste beheertechnieken is van cruciaal belang voor het behoud van een gezonde en bloeiende kudde.

Veelgestelde vragen:

1. Wat is het belang van het grazen op gewasresten voor schapeneigenaren?

Het grazen op gewasresten kan waardevolle voeding bieden voor schapen tijdens de zomer- en herfstseizoenen.

2. Waarom is het belangrijk om rekening te houden met de voerkwaliteit bij het grazen op gewasresten?

De voerkwaliteit kan aanzienlijk variëren bij gewasresten, en het is cruciaal om ervoor te zorgen dat schapen de juiste voeding krijgen door indien nodig supplementen te gebruiken.

3. Welke aspecten van het dieet moeten worden overwogen bij het grazen op gewasresten?

Het energie- en eiwitgehalte van het dieet moeten in overweging worden genomen om de gezondheid van de kudde te behouden.

4. Waar komt de voedingswaarde van het voer in gewasresten vandaan?

Voer in gewasresten komt voort uit achtergebleven graan en de hoeveelheid groen plantmateriaal, inclusief verdroogd graan en zomerse onkruiden.

5. Welke mogelijke gezondheidsproblemen kunnen schapen ervaren bij het grazen op gewasresten?

Mogelijke gezondheidsproblemen zijn onder meer graanvergiftiging, nitraatvergiftiging, lupinose, thiaminedeficiëntie, waterbuik en wormen.

6. Wat is de aanbevolen aanpak voor het introduceren van schapen in een gewasrestenweide?

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat schapen een volle maag hebben voordat ze worden geïntroduceerd in een gewasrestenweide. Als alternatief kan geleidelijke introductie worden gedaan door de graastijd te beperken of een celweidesysteem toe te passen.

7. Wat moet er gebeuren als er giftig onkruid opkomt na zomerse regen?

De dieren moeten na zes weken of wanneer graan en groenvoer onder de 40 kg per hectare komen, uit het gebied worden verwijderd om het risico voor schapen die grazen op gewasresten te verminderen.

Belangrijke termen en jargon:

– Grazen op gewasresten: de praktijk van schapen laten grazen op het achtergebleven materiaal op het veld na de oogst van een gewas.

– Voerkwaliteit: de voedingswaarde van het voer dat beschikbaar is voor dieren om te consumeren.

– Achtergebleven graan: de hoeveelheid graan die op het veld achterblijft na de oogst.

– Verdroogd graan: granen die beschadigd of bedorven zijn.

– Lupinose: een ziekte bij schapen veroorzaakt door het consumeren van beschimmelde of bedorven lupines.

– Thiaminedeficiëntie: een gebrek aan thiamine (vitamine B1) in het dieet, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen bij schapen.

– Waterbuik: een aandoening bij schapen als gevolg van overmatige waterinname, wat leidt tot opgeblazenheid en andere gezondheidsproblemen.

