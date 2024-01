TESS Ontdekt Nieuwe Exoplaneten met Langere Omloopperiodes

TESS, de Transiting Exoplanet Survey Satellite van NASA, heeft opnieuw onze kennis van het universum revolutionair veranderd. In een baanbrekende studie hebben onderzoekers 85 mogelijke exoplaneten ontdekt met langere omloopperiodes, wat de mogelijkheid biedt om planeten met koelere temperaturen te vinden.

In tegenstelling tot eerdere methoden die minstens drie transits vereisten om een exoplaneet te detecteren, richtte deze studie zich op systemen die slechts twee transits vertoonden. Deze langere omloopperiodes, variërend van 20 tot 700 dagen, bieden een unieke kans om exoplaneten te verkennen in een temperatuurbereik dat mogelijk leven kan ondersteunen. Deze planeten bevinden zich binnen de “bewoonbare zone”, waarvan wetenschappers geloven dat dit de optimale afstand is van een ster om vloeibaar water te ondersteunen en dus mogelijk leven te bevatten.

Hoewel er verder onderzoek nodig is om deze kandidaten als exoplaneten te bevestigen, zijn de onderzoekers optimistisch over de toekomst. Door hun ontdekkingen openbaar te maken, nodigen ze astronomen over de hele wereld uit om bij te dragen aan het onderzoek en een dieper begrip te krijgen van deze fascinerende exoplaneten.

Het team gebruikte een algoritme om transits te zoeken tussen een steekproef van 1,4 miljoen sterren. Via een zorgvuldig selectieproces beperkten ze hun zoektocht tot 85 stersystemen die exoplaneten lijken te herbergen en slechts twee transits vertoonden in de TESS-dataset. Deze baanbrekende methode maakt de detectie mogelijk van planeten die veel koeler zijn en mogelijk diverser dan die gevonden zijn door traditionele transit-zoekopdrachten.

De ontdekking van deze 85 mogelijke exoplaneten is zowel significant als opwindend. Zestig van de kandidaten zijn volledig nieuwe ontdekkingen, terwijl 25 zijn geïdentificeerd door onafhankelijke onderzoeksteams die alternatieve technieken gebruikten. Het scala aan bevindingen benadrukt de samenwerkende en inclusieve aard van de TESS-missie, waardoor er meer kennis en exploratie mogelijk is op het gebied van exoplaneten.

De door Faith Hawthorn geleide studie, een promovendus aan de Universiteit van Warwick, draagt significant bij aan de wetenschappelijke gemeenschap. Het werd gepubliceerd in het tijdschrift Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society (MNRAS), waarmee het erkend wordt als een gewaardeerd onderzoek dat onze kennis van het universum vergroot en ons mogelijk dichter bij het ontdekken van bewoonbare exoplaneten brengt.

TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite): TESS is een NASA-satelliet die specifiek is ontworpen om exoplaneten te zoeken die in een baan om de helderste sterren in de buurt van de Aarde draaien.

Exoplaneten: Exoplaneten zijn planeten die zich buiten ons zonnestelsel bevinden en om sterren draaien anders dan de zon.

Transits: Transits vinden plaats wanneer een exoplaneet voor zijn moederster langs beweegt, wat een lichte afname in de helderheid van de ster veroorzaakt vanuit het perspectief van de Aarde.

Bewoonbare zone: De bewoonbare zone, ook bekend als de “Goldilocks-zone”, verwijst naar het bereik van afstanden van een ster waar de omstandigheden geschikt zijn voor het bestaan van vloeibaar water op het oppervlak van een planeet. Het wordt beschouwd als een belangrijke factor om het potentieel van een planeet om leven te ondersteunen vast te stellen.

Algoritme: Een algoritme is een stapsgewijze procedure of set regels om een probleem op te lossen of een specifieke taak uit te voeren.

Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society (MNRAS): MNRAS is een wetenschappelijk tijdschrift dat onderzoeksartikelen publiceert op het gebied van astronomie en astrofysica.

