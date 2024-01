SpaceX’s Starship Upper Stage Mislukking Gekoppeld aan Brandstof Dump, zegt Musk

Samenvatting:

Elon Musk, de CEO van SpaceX, heeft onthuld dat een brandstofdump de oorzaak was van de mislukking van de Starship upper stage tijdens een testvlucht in november. Musk verklaarde dat het ventileren van vloeibare zuurstofbrandstof tegen het einde van de verbranding resulteerde in een brand en explosie. Hij toonde echter vertrouwen in de volgende Starship testvlucht, die naar verwachting een grote kans heeft om in een baan te komen, en schetste een ambitieuzer vluchtplan voor de missie. De aankomende testvlucht is gepland voor februari en zal tests omvatten van verbranding van motoren in de ruimte en brandstofoverdrachten. Daarnaast heeft SpaceX plannen om volledige Starlink V2-satellieten te lanceren met behulp van een “Pez dispenser” laaddeur in latere vluchten.

Veelgestelde vragen:

V: Wat veroorzaakte de mislukking van de Starship upper stage tijdens de testvlucht in november?

A: Elon Musk verklaarde dat een brandstofdump, specifiek het ventileren van vloeibare zuurstofbrandstof, resulteerde in een brand en explosie.

V: Wat is het plan voor de volgende Starship testvlucht?

A: De aankomende testvlucht, gepland voor februari, zal tests omvatten van verbranding van motoren in de ruimte en brandstofoverdrachten.

V: Wat zijn de toekomstplannen van SpaceX voor het lanceren van satellieten?

A: SpaceX heeft plannen om volledige Starlink V2-satellieten te lanceren met behulp van een “Pez dispenser” laaddeur in latere vluchten.

V: Wat is de voorspelde lanceerfrequentie voor Falcon 9 en Falcon Heavy?

A: SpaceX streeft ernaar om ongeveer 150 vluchten uit te voeren in 2024, met als doel om tegen het einde van het jaar een omlooptijd van minder dan 24 lanceringen vanaf dezelfde lanceerplaats te bereiken. Het bedrijf werkt ook aan het kwalificeren van Falcon 9-boosters om 40 vluchten uit te voeren.