Reuzen zwarte gaten: Het onthullen van de rol van kleine zwarte gaten in het vroege universum

Een baanbrekende preprint studie presenteert een intrigerende theorie over hoe reuzen zwarte gaten werden gevormd in het vroege universum. Terwijl de gangbare opvatting is dat zwarte gaten ontstaan uit de dood van massieve sterren, stelt deze studie voor dat het proces mogelijk is versneld met behulp van kleine zwarte gaten. Hoewel het onderzoek nog niet aan een peer review is onderworpen, werpen astronomen van UCLA en de Universiteit van Tokio licht op dit fascinerende concept.

Om de vorming van reuzen zwarte gaten te kunnen begrijpen, is het essentieel om het probleem van het verschijnen van quasars in de kosmische record in zulke vroege stadia te overwinnen. Quasars, aangedreven door supermassieve zwarte gaten, behoren tot de krachtigste entiteiten in het universum en zijn in staat om meerdere sterrenstelsels tegelijkertijd te overtreffen. Het bestaan van quasars tijdens de vroege stadia van sterren- en stelselvorming suggereert dat supermassieve zwarte gaten al aanwezig moeten zijn geweest. Het traditionele proces van sterrenvorming biedt echter niet genoeg tijd voor zwarte gaten om tot dergelijke enorme proporties te groeien.

De studie suggereert dat reuzen zwarte gaten in plaats daarvan kunnen zijn gevormd door immense wolken van waterstof die direct in een zwart gat samenstorten, in plaats van alleen te vertrouwen op de dood van massieve sterren. De uitdaging ligt in het voorkomen van fragmentatie van de waterstofwolk in kleinere gebieden van moleculaire waterstof, die uiteindelijk in sterren veranderen. De oplossing die de onderzoekers voorstellen, is de tussenkomst van kleine zwarte gaten.

Tijdens de intense vroege stadia van het universum wordt vermoed dat talloze kleine zwarte gaten direct zijn ontstaan uit de zeer energieke omgeving. Hoewel de meeste van deze kleine zwarte gaten in de loop van de tijd verdampen, is het mogelijk dat een fractie van hen heeft standgehouden. Aangezien deze zwarte gaten straling uitzonden tijdens hun verdamping, zouden ze precies de juiste hoeveelheid warmte hebben kunnen geleverd om te voorkomen dat de waterstofwolk fragmenteert, waardoor het geleidelijk in een enkel reusachtig zwart gat kan instorten.

Wat deze theorie nog boeiender maakt, is dat deze gebaseerd is op gevestigde natuurkunde in plaats van het introduceren van nieuwe concepten of krachten. Het toont de complexe en onconventionele interacties aan die plaatsvonden in het vroege universum. Om hun model verder te valideren, willen de onderzoekers uitgebreide simulaties uitvoeren en potentieel observationeel bewijs identificeren dat telescopen zoals de James Webb Space Telescope (JWST) kunnen detecteren.

Deze studie biedt een fris perspectief op de vorming van reuzen zwarte gaten, waarbij de potentiële rol van kleine zwarte gaten in het vormgeven van het vroege universum wordt benadrukt. Hoewel het onderzoek nog in de beginfase verkeert, opent het nieuwe mogelijkheden om de mysteries van kosmische evolutie en de intrigerende mechanismen in ons uitgestrekte universum te verkennen.

Definities:

– Preprint studie: Een studie die beschikbaar wordt gesteld aan het publiek voordat deze onderworpen is aan formeel peer review.

– Quasars: Zeer heldere actieve galactische kernen aangedreven door supermassieve zwarte gaten.

– Kosmische record: Het historische verslag van de ontwikkeling en evolutie van het universum.

– Peer review: De beoordeling van wetenschappelijk werk door experts op hetzelfde vakgebied om nauwkeurigheid en kwaliteit te waarborgen.

– Moleculaire waterstof: Een molecuul dat bestaat uit twee waterstofatomen en een bouwsteen is voor sterrenvorming.

– Verdamping: Het proces waarbij een zwart gat massa en energie verliest door de uitstoot van deeltjes.

