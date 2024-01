Raspberry Pi 5: Hoge productie verwacht om aan de vraag te voldoen

Samenvatting: Raspberry Pi Ltd verhoogt in rap tempo de productie van Raspberry Pi 5-borden om aan de vraag te voldoen. Met huidige productiesnelheden van 70.000 eenheden per week en plannen om op korte termijn op te schalen naar 90.000 eenheden per week, zal de beschikbaarheid aanzienlijk verbeteren. De CEO van het bedrijf, Eben Upton, heeft vertrouwen in hun productieproces uitgesproken en klanten verzekerd dat ze dit versnelde tempo zullen handhaven totdat de achterstanden zijn weggewerkt en hun distributiepartners voldoende voorraad hebben.

Volgens Upton is de recente toename in productie voornamelijk te danken aan de toevoeging van meer testkoppen in hun geautomatiseerde testmodules, waarbij Sony wordt geprezen voor hun opmerkelijke bijdragen. De Raspberry Pi-borden worden geproduceerd in een fabriek in Pencoed, Wales, waar het hele proces, van het testen tot het verpakken, door machines wordt uitgevoerd.

Hoewel de Raspberry Pi 4-borden momenteel breed verkrijgbaar zijn, hebben de nieuwe Raspberry Pi 5-modellen te maken met enige tekorten bij geautoriseerde Amerikaanse retailers. Ze zijn echter wel op voorraad bij Britse verkooppunten. Het kleine prijsverschil tussen de Pi 4- en Pi 5-modellen, waarbij de laatste aanzienlijke verbeteringen biedt op het gebied van snelheid, USB- en Wi-Fi-snelheden, M.2 SSD-connectiviteit, dubbele camerapoorten en meer, maakt de Pi 5 een aantrekkelijke keuze voor de meeste individuele makers.

Het is vermeldenswaard dat bedrijven die al Pi 4-borden in hun producten of bedrijfstoepassingen gebruiken, mogelijk de voorkeur geven om de oudere borden te blijven kopen. De Pi 5 vereist een nieuwe behuizing, een voeding met hoger wattage en in de meeste gevallen een actieve koeler.

FAQ

V: Hoeveel Raspberry Pi 5-borden worden er momenteel per week geproduceerd?

A: Raspberry Pi Ltd produceert momenteel 70.000 Raspberry Pi 5-borden per week, met plannen om op korte termijn op te schalen naar 90.000 eenheden per week.

V: Welke verbeteringen heeft de Raspberry Pi 5 ten opzichte van de Pi 4?

A: De Raspberry Pi 5 biedt aanzienlijk meer snelheid, snellere USB- en Wi-Fi-snelheden, de mogelijkheid om M.2 SSD’s aan te sluiten, dubbele camerapoorten en meer.

V: Zijn Raspberry Pi 4-borden nog steeds ruim verkrijgbaar?

A: Ja, Raspberry Pi 4-borden zijn ruim op voorraad bij zowel Amerikaanse als Britse verkooppunten.

V: Waar moeten bedrijven die al Pi 4-borden gebruiken op letten?

A: Bedrijven die Pi 4-borden gebruiken, geven er mogelijk de voorkeur aan om de oudere modellen te blijven kopen, aangezien de Pi 5 nieuwe componenten vereist, zoals een behuizing, een voeding met hoger wattage en mogelijk een actieve koeler. Het is dus geen directe vervanging.