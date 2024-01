PLD Space ontvangt €40,5 miljoen om het Miura Rocket-programma vooruit te helpen

De Spaanse startup PLD Space heeft €40,5 miljoen aan financiering gekregen van de PERTE-fondsen van Spanje. Het openbare innovatiesupportprogramma, voornamelijk gesteund door Europese fondsen, heeft tot doel baanbrekende projecten te bevorderen. Deze financiële impuls zal het ontwikkelingsproces van het ambitieuze Miura-herbruikbare raketprogramma van PLD Space aandrijven. Naast bijdragen aan technologische vooruitgang, is deze initiatief van strategisch belang, omdat het het eerste complete ruimteraketontwikkelingsproject van Spanje markeert.

Op 7 oktober 2023 bereikte PLD Space een belangrijke mijlpaal toen het met succes de herbruikbare raket Miura-1 testte. Ondanks het onvermogen van de raket om te worden teruggewonnen na zijn geplande afdaling in de Atlantische Oceaan, werd de missie als een triomf beschouwd vanwege de uitstekende prestaties van de meeste systemen. Voortbouwend op deze prestatie richt PLD Space zich nu op de volgende fase van zijn project – de Miura-5. Deze 30 meter lange raket krijgt de mogelijkheid om satellieten tot 500 kg in een baan om de aarde te brengen. De verwachte tijdlijn voor de commerciële beschikbaarheid van de Miura-5 is gepland voor 2026. Programma-eisen stipuleren echter dat een testmodel uiterlijk in 2025 klaar moet zijn.

In anticipatie op de lancering van de Miura-5, heeft PLD Space plannen om minimaal 30 jaarlijkse lanceringen uit te voeren vanaf het Europese ruimtecentrum in Kourou, Frans-Guyana. Tegelijkertijd breidt de startup zijn activiteiten uit binnen Spanje. Deze uitbreiding omvat het verdubbelen van het personeelsbestand tot 300 werknemers, de opening van een nieuw hoofdkantoor in Elx in het zuidoosten van Spanje en het opzetten van een rakettestprogramma voor motoren op de luchthaven van Teruel in Aragón.

Het is belangrijk op te merken dat de recent verkregen fondsen geen subsidie zijn, omdat PLD Space verplicht is de overheid terug te betalen uit zijn inkomsten gedurende de eerste tien jaar van commerciële activiteiten. Het succes bij het verkrijgen van deze financiële ondersteuning toont het vertrouwen van de markt in het potentieel van PLD Space.

De triomf van PLD Space in het verkrijgen van publieke steun heeft het bedrijf voor Pangea Aerospace geplaatst, een startup gevestigd in Barcelona, een mede-startup die tot doel heeft een eigen ruimtelanceervoertuig te ontwikkelen. Terwijl PLD Space zijn missie versnelt om nieuwe frontiers in de ruimte-industrie te veroveren, wacht de hele wereld vol spanning op de innovatieve oplossingen en vooruitgang die deze baanbrekende Spaanse startup zal presenteren.

Definities:

– PERTE: Openbaar innovatiesupportprogramma in Spanje, voornamelijk gesteund door Europese fondsen.

– Herbruikbare raket: Een raket die meerdere keren kan worden gebruikt in plaats van na één keer te worden weggegooid. Het vermindert kosten en afval bij ruimtemissies.

