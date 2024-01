Onderzoek naar de Verbinding tussen Bigfoot Waarnemingen en de Zwarte Beren Populatie

Het blijvende mysterie van Bigfoot blijft de verbeelding van mensen fascineren, ondanks het gebrek aan concrete bewijzen. Een recente analyse uitgevoerd door Floe Foxon heeft echter enig licht geworpen op een mogelijk over het hoofd gezien factor in Bigfoot waarnemingen: de aanwezigheid van zwarte beren. Het onderzoek heeft een sterke correlatie gevonden tussen de frequentie van Bigfoot waarnemingen en de lokale zwarte beren populatie in Noord-Amerika.

Zwarte beren en Bigfoot delen verschillende overeenkomsten die kunnen bijdragen aan verkeerde identificaties. Niet alleen komen zwarte beren voor in verschillende kleuren, waaronder zwart, goudbruin en roodachtige tinten, maar het zijn ook grote dieren die af en toe op hun achterpoten staan. Dit gedrag, in combinatie met hun voorkeur voor beboste gebieden, overlapt met het veronderstelde leefgebied van Bigfoot. In feite noemt Foxon een gerapporteerde Bigfoot waarneming waarbij een van de foto’s leek op een beer.

Terwijl eerdere onderzoeken zich voornamelijk richtten op de Pacific Northwest, heeft Foxon de analyse uitgebreid naar de gehele Verenigde Staten en Canada. Het onderzoek maakte gebruik van gegevens van de Bigfoot Field Researchers Organization, die een uitgebreide database bijhoudt van gemelde waarnemingen, samen met nationale volkstellinggegevens en schattingen van beboste gebieden van overheidsbronnen.

Er zijn twee verschillende modellen gecreëerd om de relatie tussen Bigfoot waarnemingen en verschillende factoren te onderzoeken. Beide modellen hielden rekening met de dichtheid van de menselijke bevolking en de aanwezigheid van bossen, maar één model nam ook de lokale zwarte beren populatie mee. Het model dat de berenvariabele opnam, leverde een aanzienlijk betere pasvorm bij de gegevens op, wat suggereert dat verkeerde identificatie een rol speelt bij Bigfoot waarnemingen.

Over het algemeen toonde de analyse aan dat er voor elke 5.000 zwarte beren ongeveer één Bigfoot waarneming is. Bovendien verhoogt elke extra 1.000 beren de kans op een waarneming met ongeveer 4 procent. Deze bevindingen leidden tot de intrigerende conclusie dat sommige Bigfoot waarnemingen inderdaad kunnen worden toegeschreven aan beren.

Hoewel zwarte beren een deel van de waarnemingen kunnen verklaren, erkent het onderzoek dat er nog steeds Bigfoot meldingen zijn in staten zonder bekende beren populaties. Bovendien kan de dichtheid van de menselijke bevolking bijdragen aan verkeerde identificaties en extra kansen bieden voor waarnemingen.

Naast het Bigfoot onderzoek kunnen deze bevindingen implicaties hebben voor het behoud van beren. De frequentie van Bigfoot waarnemingen kan dienen als een proxy-maatstaf voor de overvloed aan zwarte beren, en zo een onafhankelijke methode bieden om veranderingen in de populatie bij te houden.

Terwijl de zoektocht naar Bigfoot doorgaat, voegt het verkennen van de mogelijke verbindingen tussen misbegrepen wezens zoals zwarte beren en ongrijpbare primaten een fascinerende dimensie toe aan het voortdurende mysterie.

