Northrop Grumman’s Cygnus Ruimtevaartuig Succesvol Aangekomen bij het Internationale Ruimtestation

In een spannende ontwikkeling heeft het robotachtige Cygnus ruimtevaartuig van Northrop Grumman donderdagochtend het Internationale Ruimtestation (ISS) bereikt. Na te zijn gelanceerd aan boord van een SpaceX Falcon 9-raket vanaf het Cape Canaveral Space Force Station begon de Cygnus aan een 40 uur durend baanachtervolging om het ISS te ontmoeten.

NASA-astronaut Jasmin Moghbeli wist de Cygnus handig vast te grijpen met behulp van de Canadarm2 robotarm van het ISS. Dit opmerkelijke rendez-vous is live te volgen op Space.com, met dank aan NASA. Het hele proces zal beschikbaar zijn voor kijkers vanaf 2.45 uur EST.

Dit specifieke Cygnus-voertuig, genaamd de S.S. Patricia “Patty” Hilliard Robertson, is gewijd aan de herinnering van een NASA-astronaut die tragisch om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk in 2001. Het draagt een indrukwekkende lading van meer dan 8.200 pond (3.720 kilogram) aan benodigdheden en wetenschappelijke apparatuur voor de astronauten die op het ISS verblijven.

Onder de verschillende experimenten die naar het ISS worden vervoerd, bevindt zich een project van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA) gericht op het testen van 3D-printen van kleine metalen onderdelen in gewichtloosheid. ESA’s Rob Postema benadrukte het belang van dit onderzoek en verklaarde dat het waardevolle inzichten biedt in hoe 3D-printers zich gedragen in een ruimteomgeving. Het onderzoek heeft tot doel de verschillen tussen printen in de ruimte en op aarde te begrijpen en de mogelijkheden te verkennen om verschillende vormen te creëren met behulp van deze technologie. Daarnaast toont het aan hoe bemanningsleden veilig en effectief metalen 3D-printing in de ruimte kunnen gebruiken.

Het Cygnus-ruimtevaartuig blijft ongeveer zes maanden aan het ISS gekoppeld voordat het uiteindelijk terugkeert naar de aarde. Tijdens de afdaling zal het een vurige ondergang tegemoet gaan wanneer het de atmosfeer van de aarde binnengaat. Opmerkelijk is dat een van de experimenten aan boord van de Cygnus, bekend als het Kentucky Re-entry Probe Experiment-2, gegevens zal verzamelen tijdens deze dramatische duik.

Terwijl de Cygnus essentiële benodigdheden aan het ISS levert, is het vermeldenswaard dat het station ook bediend wordt door twee andere vrachtvaartuigen: de Dragon capsule van SpaceX en het Progress-voertuig van Rusland. Terwijl Progress en Cygnus wegwerpbare vaartuigen zijn, onderscheidt de Dragon zich als een herbruikbaar ruimtevaartuig, dat zachte oceaansplashes maakt met behulp van parachutes om zijn baanmissies te voltooien.

Definities:

– ISS: Het Internationale Ruimtestation is een modulair ruimtestation in een baan rond de aarde.

– Canadarm2: De Canadarm2 is een robotarm die wordt gebruikt op het Internationale Ruimtestation voor verschillende taken, waaronder het vastgrijpen van bezoekende voertuigen.

– Gewichtloosheid: Gewichtloosheid verwijst naar een toestand waarin de zwaartekracht sterk verminderd is, zoals ervaren in een baan rond de aarde.

– 3D-printen: Ook bekend als additieve productie, is 3D-printen een proces om driedimensionale objecten te creëren door materialen laag voor laag op te bouwen op basis van digitale ontwerpen.

– Afdaling: Afdaling verwijst naar de terugkeer van een ruimtevaartuig vanuit de ruimte naar de atmosfeer van de aarde.

– Parachutes: Parachutes zijn apparaten die worden gebruikt om de afdaling van een object in de atmosfeer te vertragen door weerstand te creëren.

