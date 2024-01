Nieuwe Technologie Gebruikt Licht om Koolstofdioxide (CO2) Uitstoot Op Te Vangen

Het opvangen van koolstofdioxide (CO2) uitstoot is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan, maar bestaande methoden zijn kostbaar en vereisen veel energie. Een baanbrekende nieuwe technologie kan echter een oplossing bieden. Onderzoekers hebben een manier ontdekt om licht en speciale lichtgestuurde moleculen te gebruiken om CO2 uit gasmengsels te halen.

De innovatieve methode, gedetailleerd beschreven in een studie gepubliceerd in het tijdschrift Chemistry of Materials, heeft het potentieel om de energiebehoefte voor het opvangen van CO2 aanzienlijk te verminderen. Door gebruik te maken van zonlicht wordt het proces duurzamer en efficiënter.

Traditioneel vertrouwden carbon capture projecten op vloeibare of vaste materialen om CO2 uitstoot op te nemen bij energiecentrales en industriële faciliteiten. Deze materialen zijn echter vaak duur en vereisen verwarming om de opgevangen CO2 vrij te geven. Deze nieuwe techniek biedt een eenvoudiger alternatief.

Onder leiding van Maria Lukatskaya, een professor aan ETH Zürich, ontwikkelde het onderzoeksteam een koolstofverwijderingstechniek gebaseerd op de verschillende vormen die CO2 aanneemt in zure en alkalische oplossingen. In alkalische oplossingen reageert de CO2 om carbonaatzouten te vormen. Deze chemische reactie is omkeerbaar en kan worden getriggerd door de zuurgraad van de vloeistof te veranderen.

Om dit te bereiken introduceerden de onderzoekers fotozuren, lichtgeactiveerde moleculen die de vloeistof zuur maken wanneer ze worden blootgesteld aan licht. Door een gasmengsel door de fotozuur bevattende vloeistof te leiden en het vervolgens met licht te bestralen, wordt de CO2 omgezet in carbonaten. De carbonaten kunnen dan gemakkelijk worden verzameld als CO2 gas, klaar voor opslag of verdere verwerking.

De voordelen van deze technologie zijn tweeledig. Ten eerste kan het worden aangedreven door zonlicht, waardoor het energieverbruik wordt verminderd in vergelijking met traditionele carbon capture methoden. Ten tweede is het proces snel, waarbij elke cyclus slechts enkele seconden tot minuten duurt in vergelijking met op warmte gebaseerde benaderingen.

Hoewel er nog werk moet worden verricht om de stabiliteit van de fotozuren te verbeteren, legt deze doorbraak de weg vrij voor een duurzamere en kosteneffectievere oplossing voor het opvangen van koolstofdioxide uitstoot. Terwijl de wereld doorgaat met haar inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, bieden innovatieve technologieën zoals deze hoop om mondiale klimaatdoelstellingen te bereiken.

