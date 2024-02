Nieuwe ‘Super-Aarde’ ontdekt in de nabije omgeving van ons zonnestelsel

In een opmerkelijke ontdekking heeft NASA de detectie van een “super-Aarde” aangekondigd in de leefbare zone van een nabijgelegen zonnestelsel. Aangeduid als TOI-715 b, is deze exoplaneet ongeveer 1,5 keer breder dan de aarde en bevindt hij zich op slechts 137 lichtjaar van ons vandaan. Hoewel dit klinkt als een grote afstand, wordt het astronomisch gezien als relatief dichtbij beschouwd, vooral in vergelijking met de uitgestrektheid van ons Melkwegstelsel, dat ongeveer 100.000 lichtjaar beslaat.

TOI-715 b draait om een rode dwergster, die kleiner en koeler is dan onze zon. Door de lagere temperatuur van de ster kan deze super-Aarde op een dichtere afstand draaien en toch binnen de leefbare zone blijven. De leefbare zone verwijst naar het gebied rond een ster waar de omstandigheden geschikt zijn voor vloeibaar water om op het oppervlak van een planeet te bestaan, waardoor het mogelijk levensvatbaar is.

Een intrigerend voordeel van de dichtere baan van TOI-715 b is de frequentie waarmee deze voor zijn ster langs trekt. Deze regelmatige gebeurtenis maakt het aanzienlijk gemakkelijker voor wetenschappers om de kenmerken van de planeet te volgen en te bestuderen. Sterker nog, een “jaar” op TOI-715 b duurt slechts 19 dagen.

Binnen hetzelfde zonnestelsel hebben onderzoekers ook een andere planeet geïdentificeerd die meer op de aarde lijkt. Als dit bevestigd wordt, zou het de kleinste leefbare-zone planeet zijn die ooit ontdekt is door NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), gelanceerd in 2018. TESS speelt een belangrijke rol bij het identificeren van potentiële exoplaneten, die vervolgens verder worden waargenomen en geclassificeerd met behulp van de James Webb Space Telescope van NASA.

Deze adembenemende ontdekking werd geleid door een team van wetenschappers onder leiding van Georgina Dransfield van de Universiteit van Birmingham, Verenigd Koninkrijk. De resultaten van hun onderzoek zijn gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”.

Hoewel super-Aarden, zoals TOI-715 b, groter zijn dan onze thuisplaneet, vallen ze nog steeds binnen een maatrange die lichter is dan ijsreuzen zoals Neptunus en Uranus. Super-Aarde planeten kunnen bestaan uit een combinatie van gesteente en gas en kunnen tot 10 keer massiever zijn dan de aarde. Het moet echter worden opgemerkt dat niet alle super-Aarden per se leefbaar zijn. Hun samenstelling kan sterk variëren, inclusief de mogelijkheid van oceanische werelden, sneeuwbalplaneten of zelfs planeten die voornamelijk bestaan uit dicht gas, vergelijkbaar met Neptunus.

Voor een fascinerende visuele vergelijking tussen de aarde en TOI-715 b biedt NASA een interactieve tool die ons in staat stelt om de schaal en het wonder van deze kosmische objecten te waarderen. De ontdekking van deze super-Aarde dient als een herinnering aan de grootsheid en diversiteit van ons universum, die onze nieuwsgierigheid opwekt en de grenzen van ons begrip van verre werelden verlegt.

Belangrijke termen:

– Super-Aarde: Een soort exoplaneet die groter is dan de aarde maar lichter dan ijsreuzen zoals Neptunus en Uranus. Het kan bestaan uit een combinatie van gesteente en gas en kan variëren in samenstelling.

– Exoplaneet: Een planeet die om een ster draait buiten ons zonnestelsel.

– Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS): Een NASA-satelliet die in 2018 is gelanceerd om exoplaneten te zoeken door kleine dips in de helderheid van sterren te detecteren die worden veroorzaakt door passerende planeten die ervoor langs bewegen.

– James Webb Space Telescope: Een grote, op ruimte gebaseerde observatorium dat gelanceerd wordt in 2021 en onze kennis van het universum aanzienlijk zal uitbreiden, inclusief het onderzoek naar exoplaneten.

