Nieuwe methode versnelt begrip van genregulatie bij bacteriën

Bacteriële infecties blijven wereldwijd een bedreiging vormen en veroorzaken elk jaar miljoenen sterfgevallen. Een van de factoren die bijdraagt aan dit groeiende probleem is de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica. Om deze resistentie tegen te gaan, is het cruciaal om te begrijpen hoe mRNA-productie wordt gereguleerd voor elk bacterieel gen. Echter, eerdere benaderingen om genregulatie te bestuderen waren tijdrovend en arbeidsintensief.

In een baanbrekende studie hebben onderzoekers van de NYU Grossman School of Medicine en de University of Illinois Urbana-Champaign een nieuwe methode ontdekt die de inspanningen om genregulatie bij bacteriën te begrijpen aanzienlijk kan versnellen. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, richt zich op hoe genen worden aan- en uitgeschakeld tijdens de groei van bacteriën, wat waardevolle inzichten biedt in hun regulatie.

Het onderzoeksteam ontdekte dat tijdens de celcyclus, terwijl bacteriële cellen zich reproduceren en groeien, de constante replicatie van genen kan worden benut om meer te leren over genregulatie. Ze vergeleken dit proces met een elektrocardiogram in de geneeskunde, waarbij patronen van elektrische activiteit de gezondheidstoestand van een patiënt onthullen. Op een vergelijkbare manier produceert de transcriptie-replicatie-interactieprofiel (TRIP) een handtekening op een grafiek door patronen van veranderingen in mRNA-rijkdom tijdens genreplicatie.

Door TRIPs te analyseren, konden de onderzoekers specifieke patronen identificeren die verband houden met bepaalde kenmerken van genen, zoals onderdrukking. Onderdrukte genen vertonen karakteristieke gepiekte TRIP-patronen, wat aangeeft dat een eiwit de productie van mRNA van dat gen blokkeert. Het doel van het team is om te begrijpen hoe genregulatie deze TRIPs vormgeeft en ze te gebruiken om genregulatie voor duizenden genen bij bacteriën te diagnosticeren.

De implicaties van deze studie zijn veelbelovend. De onderzoekers zijn van plan om de TRIPs van genen die betrokken zijn bij het veroorzaken van bacteriële ziekten te onderzoeken om inzicht te krijgen in het onderbreken of vertragen van hun effecten. Technologische ontwikkelingen in het volgen van genactiviteit in individuele cellen, zoals scRNA-seq en smFISH, hebben deze studie mogelijk gemaakt.

De bevindingen van deze studie hebben het potentieel om ons begrip van genregulatie bij bacteriën ingrijpend te veranderen. Door de complexiteit van het aan- en uitzetten van genen te ontrafelen, kunnen onderzoekers effectievere strategieën ontwikkelen om antibioticaresistentie tegen te gaan en bacteriële infecties te bestrijden.

Definities:

Antibioticaresistentie: Het vermogen van bacteriën om de effecten van antibiotica te weerstaan, waardoor de behandeling minder effectief is in het doden of controleren van de bacteriën.

mRNA: Messenger-RNA; een soort RNA dat genetische informatie van het DNA naar de ribosomen draagt, waar het vertaald wordt naar eiwitten.

Genregulatie: Het proces van het controleren van de expressie van genen om ze aan of uit te schakelen, wat bepalend is voor de productie van specifieke eiwitten.

Onderdrukking: In het kader van genregulatie verwijst onderdrukking naar het blokkeren of remmen van genexpressie, waardoor de productie van een bepaald eiwit wordt voorkomen.

