Nieuwe Inzichten in de Mysterieuze Medusae Fossae-formatie op Mars

Wetenschappers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan over de Medusae Fossae-formatie (MFF), een van de meest mysterieuze landschappen op Mars. De Mars Express van de European Space Agency heeft aangetoond dat er uitgebreide waterijsafzettingen aanwezig zijn onder het oppervlak van dit Martiaanse gebied, wat eerdere aannames over de klimaatgeschiedenis van de planeet tegenspreekt.

Bij het opnieuw onderzoeken van de MFF met geavanceerde MARSIS-radar ontdekten wetenschappers dat de waterijsafzettingen nog substantiëler zijn dan aanvankelijk werd gedacht, ze strekken zich uit tot wel 3,7 kilometer onder het oppervlak. Deze ijslagen lijken op het ijs dat te vinden is in de ijskappen bij de polen van Mars. Als het ijs in de MFF zou smelten, zou er een waterlaag ontstaan van ongeveer 1,5 tot 2,7 meter diep, wat overeenkomt met het volume van de Rode Zee op Aarde. Deze ontdekking markeert het grootste bekende reservoir van waterijs in de buurt van de evenaar van Mars tot nu toe.

Er waren aanvankelijk twee theorieën over de samenstelling van de MFF: ofwel enorme afzettingen van ijzig materiaal of droge ophopingen van stof, vulkanische as of sediment. Echter, de nieuwe radargegevens hebben bevestigd dat de MFF bestaat uit afwisselende lagen van stof en ijs, met een dikke laag droog stof of as erbovenop. Dit impliceert dat deze ijsafzettingen zijn gevormd tijdens een ander klimatologisch tijdperk, aangezien de huidige omstandigheden op Mars hun vorming niet zouden ondersteunen.

De MFF wordt gekenmerkt door zijn kenmerkende door de wind gevormde ruggen en heuvels, die zich over grote gebieden uitstrekken en kilometers hoog zijn. Het gebied bevindt zich tussen de hooglanden en laaglanden van Mars en is een belangrijke bron van stof op de planeet. De aanwezigheid van deze uitgebreide equatoriale ijsafzettingen maakt de MFF een waardevolle bron voor toekomstige Marsmissies die toegang vereisen tot waterbronnen in de buurt van de evenaar.

Hoewel deze ijsreserves spannende mogelijkheden bieden, kunnen ze mogelijk voorlopig niet toegankelijk zijn vanwege de bovenliggende stoflagen. Echter, doorlopende cartografie van ondergronds waterijs door Mars Express en de identificatie van waterstof nabij het oppervlak door de Trace Gas Orbiter blijven ons begrip van de watergeschiedenis van Mars verbeteren en helpen bij toekomstige verkenning.

De ontdekking van uitgebreide waterijsafzettingen onder de MFF werpt nieuw licht op de klimaatgeschiedenis van Mars en opent mogelijkheden voor toekomstige verkenning en gebruik van de bronnen van Mars.

Veelgestelde vragen