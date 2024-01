Nieuwe editie van Wo Long: Gevallen Dynastie binnenkort beschikbaar

Een nieuwe editie van het populaire spel Wo Long: Gevallen Dynastie staat gepland om uitgebracht te worden op 6 februari. De “Complete Editie” zal alle drie de DLC-pakketten bevatten, evenals samenwerkings-DLC. Daarnaast kunnen spelers uitkijken naar nieuwe endgame content met de titel “De Duizend-Mijl Reis” en een scala aan nieuwe in-game items en uitrusting.

Fans van het spel kunnen alvast een voorproefje krijgen van wat er te wachten staat met een demo voor de Complete Editie die op dezelfde dag op de pc wordt gelanceerd. Dit geeft spelers de mogelijkheid om de nieuwe functies uit te proberen en het spel te ervaren voordat ze de volledige versie aanschaffen.

Wo Long: Gevallen Dynastie werd oorspronkelijk uitgebracht in maart 2023 voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC en Steam. Het kreeg al snel een trouwe aanhang en was op lancering beschikbaar voor Game Pass op Xbox-consoles en pc.

Het Season Pass van het spel, dat DLC 1-3 bevat, is goed ontvangen door spelers. Microsoft beschrijft Wo Long: Gevallen Dynastie als een dramatisch en actievol verhaal dat zich afspeelt in een duistere fantasieversie van de Later Han-dynastie. Spelers nemen de rol aan van een naamloze militair en moeten demonen en vijandelijke soldaten afweren met hun zwaardvechtkunsten.

Over het algemeen zal de nieuwe Complete Editie van Wo Long: Gevallen Dynastie fans zeker enthousiast maken door de extra inhoud en verbeterde gameplay. Zorg ervoor dat je de demo op de pc bekijkt en markeer de releasedatum in je agenda!