Nieuw bewijs daagt perceptie van oude menselijke diëten uit

Nieuw onderzoek daagt het lang bestaande idee uit dat oude mensen voornamelijk vleeseters waren. Een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Wyoming heeft aangetoond dat plantaardig voedsel een groot deel uitmaakte van het dieet van Andes jager-verzamelaars en ongeveer 80% van hun voedselinname vormde. De analyse, gebaseerd op chemisch bewijs uit botten, onthulde dat vlees een secundaire rol speelde in hun dieet.

Het heersende idee dat vroege mensen voornamelijk carnivoren waren, heeft invloed gehad op dieetbenaderingen zoals het populaire paleodieet, dat probeert de eetgewoonten van Paleolithische voorouders na te bootsen. Het paleodieet richt zich op vlees, vis, groenten, noten en zaden, terwijl het granen, peulvruchten en zuivelproducten uitsluit. Critici stellen echter dat deze benadering te restrictief kan zijn en belangrijke bronnen van voeding kan uitsluiten.

De misvatting dat oude mensen zich voornamelijk op de jacht richtten, komt voort uit het feit dat het bewijs van de jacht, zoals stenen gereedschappen en dierenbotten, beter bewaard blijft in vergelijking met artefacten die verband houden met plantaardige voedselvergaring. Als gevolg hiervan is het archeologisch bewijs bevooroordeeld ten gunste van interpretaties van de jacht.

Het onderzoek daagt dit vooroordeel uit door de isotopische samenstelling van overblijfselen uit begrafenisplaatsen in de Andes te onderzoeken. De onderzoekers vonden bewijs van de jacht op grote zoogdieren, maar dit speelde een secundaire rol in het dieet. In plaats daarvan ontdekte het team verbrande plantaardige resten en analyseerde tandafdrukken, wat duidde op een aanzienlijke afhankelijkheid van knollen, waaronder wilde aardappelen.

Hoofdauteur Jennifer Chen benadrukte het belang van voedsel voor overleving in hooggelegen gebieden zoals de Andes en benadrukte de noodzaak om gangbare aannames over oude menselijke diëten opnieuw te evalueren. Dit onderzoek suggereert dat oude menselijke economieën in ieder geval in een deel van de wereld voornamelijk gebaseerd waren op plantaardig voedsel en daagt eerdere overtuigingen uit.

De onderzoekers stellen dat deze bevindingen een herziening van archeologische interpretaties in andere regio’s moeten stimuleren. Door de vooroordelen die ons begrip van oude diëten hebben beïnvloed te erkennen, kunnen we een nauwkeuriger begrip krijgen van vroege menselijke samenlevingen en hun relatie met voedsel. Het onderzoek dient als een herinnering dat onze percepties kunnen worden beïnvloed door culturele en gendergebonden vooroordelen, en dat het essentieel is om vastgestelde overtuigingen kritisch te onderzoeken op basis van nieuw bewijs.

Isotopische samenstelling: De verdeling van stabiele isotopen van elementen in een materiaal, die inzichten kunnen bieden in het dieet van een individu en de voedselbronnen die zij hebben geconsumeerd.

Paleodieet: Een populair dieet dat probeert de eetgewoonten van Paleolithische voorouders na te bootsen, met de nadruk op vlees, vis, groenten, noten en zaden, terwijl het granen, peulvruchten en zuivelproducten uitsluit.

Knollen: Verdikte ondergrondse stelen of wortels van planten, zoals aardappelen, die dienen als opslagorgaan en vaak worden geconsumeerd als voedselbron.

