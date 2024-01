Naughty Dog kondigt Grounded II aan: een documentaire over de making of The Last of Us Part II

Naughty Dog, de vermaarde game-ontwikkelaar, heeft fans verrast met de aankondiging van een documentaire die dieper ingaat op het maken van hun langverwachte game, The Last of Us Part II. Getiteld Grounded II: Making The Last of Us Part II, biedt deze documentaire inzichten in het creatieve proces achter het verhaal en de gameplay, inclusief de controversiële momenten waarmee spelers bezig waren.

Deze documentaire volgt in de voetsporen van de oorspronkelijke The Last of Us-documentaire die werd uitgebracht in 2014, en belooft fans een kijkje achter de schermen te geven met interviews van de ontwikkelaars en getalenteerde acteurs die de geliefde personages tot leven brachten. Hierdoor krijgen fans een dieper begrip van de denkprocessen en inspiratie die het spel hebben gevormd.

Naughty Dog heeft nog geen releasedatum voor Grounded II aangekondigd, maar het wordt verwacht als een post-launch-update voor The Last of Us Part II Remastered, dat op 19 januari wordt uitgebracht voor PlayStation 5. De remastered versie wordt geleverd met verbeterde graphics, een roguelike survival-modus en extra bonusmateriaal voor een verrijkte spelervaring voor fans.

Terwijl spelers vol spanning wachten op het tweede seizoen van The Last of Us, zullen de aankomende remaster en de bijbehorende documentaire hen geboeid en geïnteresseerd houden in de wereld van het spel. Met de documentaire die een kijkje biedt in het ontwikkelingsproces, kunnen fans uitkijken naar het ontdekken van de complexiteit en artistieke aspecten die van The Last of Us Part II een zeer verwachte titel hebben gemaakt.

