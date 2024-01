Nasa Blijft Vastberaden om China te Overklassen in de Race naar de Maanlanding

Nasa-beheerder Bill Nelson heeft de vastberadenheid van de Verenigde Staten uitgesproken om China te verslaan in de race om astronauten naar de maan te sturen. Ondanks China’s ambitieuze plannen om tegen 2030 te landen op de zuidpool van de maan, blijft de VS gefocust op het doel om in september 2026 astronauten op de maan te laten landen. Veiligheids- en technische uitdagingen hebben vertragingen veroorzaakt, maar Nasa blijft vastbesloten om veiligheid voorop te stellen en deze obstakels te overwinnen. Er zijn aanwijzingen voor samenwerking tussen de VS en China op het gebied van ruimteverkenning, aangezien Nasa Amerikaanse onderzoekers toegang heeft gegeven tot maanmonsters die zijn teruggebracht door China’s Chang’e-5-missie. Er blijven echter zorgen bestaan over China’s mogelijke territoriale aanspraken op de maan onder het mom van wetenschappelijk onderzoek.

Nasa-Beheerder Bill Nelson heeft de Verenigde Staten’ vastberadenheid uitgesproken om China te verslaan in de race om astronauten naar de maan te sturen. Ondanks China’s ambitieuze plannen om tegen 2030 te landen op de zuidpool van de maan, is Nelson ervan overtuigd dat de VS zijn doel zal bereiken om in september 2026 astronauten op de maan te laten landen. Nelson’s recente opmerkingen tijdens een media-teleconferentie op 9 januari laten zijn overtuiging zien dat China niet langer gezien wordt als een aanzienlijke dreiging in deze race.

Veiligheids- en technische uitdagingen hebben Nasa gedwongen om haar aanstaande missies opnieuw te plannen. Oorspronkelijk gepland voor later dit jaar, is een missie om in een baan om de maan te komen met vier astronauten uitgesteld tot september 2025. Op dezelfde manier is de eerste bemande maanlanding in meer dan een halve eeuw, oorspronkelijk gepland voor 2025, uitgesteld tot september 2026. Nelson benadrukte dat veiligheid hun topprioriteit is en dat deze vertragingen nodig zijn om de succesvolle voltooiing van de missies te waarborgen.

China daarentegen richt zich sterk op haar plannen voor maanverkenning. Met het doel om tegen 2030 astronauten, of “taikonauten,” naar de maan te sturen, concentreert China zich op de zuidpool van de maan vanwege de mogelijke overvloed aan waterijs. Om dit te bereiken, heeft China plannen om tegen 2027 of 2028 een nieuw, door mensen beoordeeld ruimtevaartuig te testen en een tweeledige lanceerstrategie te gebruiken om technologische uitdagingen te overwinnen.

In een verrassende zet heeft Nasa Amerikaanse onderzoekers toegestaan om toegang te krijgen tot maanmonsters die zijn teruggebracht door China’s Chang’e-5-missie, wat duidt op een vorm van samenwerking tussen de twee landen op het gebied van ruimteverkenning. Er blijven echter zorgen bestaan over China’s mogelijke territoriale aanspraken op de maan onder het mom van wetenschappelijk onderzoek.

Ondanks vertragingen en stijgende kosten in het afgelopen decennium, blijft Nasa toegewijd aan het doel om astronauten op de maan te laten landen. De verwachte kosten van het algehele maanlandingsprogramma worden geschat op $93 miljard tegen 2025. Nasa blijft veiligheid prioriteren en werkt aan het overwinnen van de uitdagingen om haar positie als leider in ruimteverkenning te bevestigen.

Veelgestelde vragen

1. Zal de Verenigde Staten China verslaan in de race om astronauten naar de maan te sturen?

Nasa-beheerder Bill Nelson is ervan overtuigd dat de VS als eerste astronauten op de maan zal laten landen in september 2026.

2. Wat zijn de redenen achter de vertragingen in de missies?

De vertragingen worden voornamelijk veroorzaakt door veiligheids- en technische uitdagingen die Nasa moet aanpakken voordat ze doorgaat met de missies.

3. Hoe benadert China de maanverkenning?

China richt zich op de zuidpool van de maan, waarvan men gelooft dat er een overvloed aan waterijs is. China heeft plannen om een nieuw ruimtevaartuig dat geschikt is voor mensen te testen en een tweeledige lanceerstrategie te gebruiken om technologische uitdagingen te overwinnen.

4. Is er samenwerking tussen de VS en China op het gebied van ruimteverkenning?

Er zijn aanwijzingen voor samenwerking, aangezien Nasa Amerikaanse onderzoekers heeft toegestaan toegang te krijgen tot maanmonsters die zijn teruggebracht door China’s Chang’e-5-missie.

5. Wat is de verwachte kostprijs van Nasa’s maanlandingsprogramma?

Het algehele programma wordt naar schatting $93 miljard tegen 2025, volgens overheidsauditrapporten.