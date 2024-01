Macroalgenvlotten: Een redmiddel voor juveniele oceaanvissen

Een fascinerende studie onder leiding van de Griffith University heeft de cruciale rol aan het licht gebracht die drijvende macroalgenvlotten spelen bij het bieden van habitat voor een diverse reeks van juveniele oceaanvissen. Gepubliceerd in Estuarine, Coastal and Shelf Science onthulde het onderzoek dat werd uitgevoerd in het Ningaloo Coast World Heritage Area in West-Australië dat vissen over het algemeen meer voorkomen rond deze vlotten in vergelijking met open water.

De studie identificeerde elf soorten juveniele vissen die zich associëren met Sargassum-vlotten, evenals één soort die zowel bij jonge vissen als volwassenen voorkomt. Deze macroalgenvlotten dienen als uitgebreide habitats in kustwateren en ondersteunen bloeiende gemeenschappen van jonge vissen in de overigens schaarse open oceaan.

Het ontstaan van deze vlotten vindt plaats wanneer stormen algen losmaken van de zeebodem, waardoor het met behulp van luchtblazen die bekend staan als pnuemocysten naar het oppervlak drijft. Met name in het Ningaloo Coast World Heritage Area bestaan deze vlotten voornamelijk uit Sargassum spp., een macroalgensoort die overvloedig groeit op koraalriffen maar tijdens turbulente weersomstandigheden kan loslaten.

Doordat stromingen de losgeraakte algen naar het oceaanoppervlak brengen, transformeren ze tot enorme vlotten die aanzienlijke aantallen juveniele vissen en andere mariene organismen aantrekken. Deze vlotten, die een oppervlakte van meer dan één vierkante kilometer kunnen beslaan, creëren een essentieel overgangsgebied voor kustvissen in voorbereiding op het vestigen in kustgebieden en dragen bij aan de algehele biodiversiteit van mariene ecosystemen.

Het onderzoeksteam maakte gebruik van stabiele isotopen om de voeding van vissen die in verband worden gebracht met de algenvlotten te onderzoeken, met als doel vast te stellen of de voedselketen afhankelijk was van Sargassum-algen of fytoplankton. De bevindingen gaven aan dat vier van de vijf meest bemonsterde vissoorten een generalistisch dieet hadden, waarbij een aanzienlijk deel (55-72%) van hun primaire productie afkomstig was van Sargassum spp. in plaats van plankton.

Hoewel dit onderzoek specifiek gericht was op kleine algenvlotten, niet groter dan een vierkante meter, werd het duidelijk dat ze een essentiële rol spelen bij het ondersteunen van grote populaties van juveniele vissen. Opmerkelijk genoeg werd waargenomen dat een enkele drijvende alg meer dan 80 vissen aantrok, en grotere vlotten van meer dan 100 vierkante meter hebben aangetrokken grotere zeedieren, waaronder volwassen inktvissen.

Dit onderzoek werpt licht op de onderlinge verbondenheid tussen benthische (kust) en pelagische (open oceaan) omgevingen. De macroalgen die loskomen van kustsediment fungeren zowel als habitat als een cruciale voedselbron voor pelagische juveniele vissen, die uiteindelijk terug migreren naar benthische kusthabitats. Deze overgangshabitats die worden geboden door algenvlotten bieden onderdak en voeding voor jonge vissen in hun voorbereiding op het vestigen in kustgebieden of hun reis voortzetten als volwassenen.

Hoewel deze studie waardevolle inzichten heeft geboden, is verder onderzoek naar de dynamiek van deze vlotten, hun bewoners en hun potentieel om kustvissen over lange afstanden te transporteren en te werven, gerechtvaardigd. Een grondig begrip van deze macroalgenvlotten zal onze kennis van mariene ecosystemen verdiepen en ons in staat stellen effectieve conserveringsstrategieën te ontwikkelen om deze vitale habitats te beschermen en te behouden.

Definities:

– Macroalgen: Grote, meercellige algen die zichtbaar zijn voor het blote oog.

– Vlotten: In deze context verwijst het naar drijvende massa’s of matten van macroalgen.

– Pelagisch: Verwijst naar de open oceaan.

– Benthisch: Verwijst naar de zeebodem of kustomgevingen.

– Fytoplankton: Microscopische planten die in het water drijven en de basis vormen van de voedselketen in de oceaan.

– Stabiele isotopen: Isotopen die niet afbreken in de tijd en gebruikt kunnen worden om de herkomst van voedingsstoffen binnen een ecosysteem te traceren.

