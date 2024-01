Maak kennis met Lucilius: Een krachtige toevoeging aan Granblue Fantasy Versus

Granblue Fantasy Versus heeft een indrukwekkende start gehad in de eerste maand en fans kijken reikhalzend uit naar de komst van het eerste nieuwe personage na de lancering van het spel. Vandaag heeft Cygames de officiële personagegids voor Lucilius uitgebracht, de koning van de gevallen engelen, waarin zijn unieke mechanica en vaardigheden in gevechten worden getoond.

Lucilius heeft zijn eigen Blade Level meter, die losstaat van de SBA Gauge. Hoewel zijn speciale vaardigheden een langere cooldown hebben in vergelijking met andere vechters, verhoogt het gebruik ervan zijn Blade Level, waardoor zijn cooldowns worden verminderd. Dit betekent dat Lucilius langzaam begint, maar steeds krachtiger wordt naarmate de wedstrijd vordert.

Een van de vaardigheden van Lucilius is Iblis, een aanval met meerdere hits die verschillende versies heeft. De medium versie is perfect voor blockstring pressure, terwijl de heavy versie geweldig is voor oki (knockdown pressure). De ultieme en EX-versies van Iblis hebben een verhoogde snelheid en bereik, waardoor ze formidabele tools zijn in het arsenaal van Lucilius.

Een andere vaardigheid, Phosphorus, maakt gebruik van het gouden zwaard dat op Lucilius’ rug zweeft. Afhankelijk van de knopinvoer kan Phosphorus naar beneden of naar boven snijden, waardoor combo-uitbreidingen en onoverwinnelijkheidsframes mogelijk zijn in bepaalde situaties.

Iscariot is een dash-aanval met snelle opstart. De light versie zorgt voor een wall bounce in de hoek, terwijl de medium, heavy en EX-versies het veranderen in een aanvallende hit grab, wat verschillende offensieve opties biedt voor Lucilius.

Tot slot is er Tessera, een teleportatievaardigheid die onkwetsbaarheid biedt tijdens het reizen. De medium versie veroorzaakt een kleine explosie voor Lucilius, terwijl de heavy versie hem in staat stelt om boven de tegenstander te warpen. De ultieme versie kan worden gebruikt voor combo-uitbreidingen, waardoor Lucilius’ agressieve speelstijl verder wordt versterkt.

Lucilius heeft een unieke vaardigheid genaamd Orbital Resonance, die zijn beweging beperkt maar hem in staat stelt om zijn zwaarden vrij te besturen. Deze vaardigheid laadt ook continu zijn Blade Level meter op, waardoor zijn offensieve mogelijkheden verder worden versterkt.

Met herkenbare kenmerken van de eindbaas Beelzebub brengt Lucilius iets unieks en fascinerends naar de selectie van Granblue Fantasy Versus. Spelers kunnen uitkijken naar zijn debuut op 16 januari als het eerste personage uit Granblue’s Character Pass 1. Nier Automata’s 2B zal volgende maand als volgende toevoeging volgen.

Voor een gedetailleerde blik op Lucilius in actie raden we aan om de onderstaande officiële personagegidsvideo te bekijken. De Engelse stemacteur brengt het personage tot leven met veel enthousiasme en laat Lucilius’ potentieel voor spannende gameplay zien.

Veelgestelde vragen (FAQ):

Q: Wanneer zal Lucilius beschikbaar zijn in Granblue Fantasy Versus?

A: Lucilius zal op 16 januari aan de selectie van het spel worden toegevoegd.

Q: Maakt Lucilius deel uit van een personage pas?

A: Ja, Lucilius is het eerste lid van Granblue’s Character Pass 1.

Q: Welk personage zal worden toegevoegd aan de selectie na Lucilius?

A: Nier Automata’s 2B zal volgende maand als volgende toevoeging volgen.

Q: Kan ik Lucilius in actie zien?

A: Ja, je kunt de onderstaande officiële personagegidsvideo bekijken om Lucilius’ unieke vaardigheden en gameplaymechanica te zien.