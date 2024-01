Lichtgewicht en draagbare antenne vergroot de communicatiemogelijkheden in rampgevoelige gebieden

Onderzoekers van Stanford en de American University of Beirut hebben een revolutionaire lichtgewicht en draagbare antenne ontworpen die de communicatie in rampgevoelige gebieden drastisch kan verbeteren. Deze innovatieve technologie maakt efficiënte coördinatie van reddings- en hulpoperaties mogelijk door effectieve communicatiekanalen te creëren met zowel satellieten als grondapparaten.

Tijdens rampen zoals aardbevingen of overstromingen raken bestaande communicatie-infrastructuur, zoals mobiele telefoon- en radiotorens, vaak beschadigd of vernietigd. Het is daarom cruciaal om de noodcommunicatie snel te herstellen. Traditioneel worden in dergelijke gebieden zware en energieverslindende metalen schotels gebruikt, die noch gemakkelijk wendbaar noch kosteneffectief zijn.

De nieuw ontwikkelde antenne lost deze uitdagingen echter op door een lichtgewicht en energiezuinige oplossing te bieden. Hij kan snel schakelen tussen twee werkmodi zonder extra stroom te vereisen. Deze draagbare antenne zorgt voor effectieve communicatie, zelfs in regio’s met minimale infrastructuur.

“De geavanceerde oplossingen die meestal in deze gebieden worden gebruikt, zijn zware, metalen schotels. Ze zijn niet gemakkelijk te verplaatsen, ze hebben veel stroom nodig om te werken en ze zijn niet bijzonder kosteneffectief”, legde Maria Sakovsky uit, assistent-professor lucht- en ruimtevaarttechniek aan Stanford. “Onze antenne is lichtgewicht, energiezuinig en kan schakelen tussen twee werkingsmodi. Met zo min mogelijk middelen kan hij meer doen in gebieden waar communicatie ontbreekt.”

Het ontwerp van de antenne is geïnspireerd op de benadering die wordt gebruikt bij het creëren van lichte apparaten voor inzet in de ruimte. Vanwege beperkingen op brandstof en beperkte ruimte moeten technologieën die in een baan om de aarde worden gebracht compact en lichtgewicht zijn. Door deze op de ruimte geïnspireerde ontwerpmethode toe te passen, heeft het team met succes een draagbare antenne ontwikkeld die efficiëntie en functionaliteit combineert in door rampen getroffen gebieden.

Met begrip voor de dringende behoefte om communicatie in dergelijke gebieden te herstellen, toont deze baanbrekende technologie het immense potentieel van lichtgewicht en draagbare antennes. Met zijn vermogen om te communiceren met zowel satellieten als grondapparaten zal deze antenne een cruciale rol spelen bij het versnellen van reddings- en hulpoperaties, om uiteindelijk levens te redden en de impact van rampen te minimaliseren. De combinatie van innovatie en praktisch nut zorgt ervoor dat gemeenschappen kunnen vertrouwen op effectieve communicatiekanalen om hun respons te coördineren en snel te herstellen wanneer zich een ramp voordoet.

