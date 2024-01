Komeet 46P/Wirtanen onthult homogeniteit in samenstelling van de coma

Een recente studie heeft meer inzicht gegeven in de samenstelling van de coma van Komeet 46P/Wirtanen tijdens zijn verschijning in 2018. Deze komeet, geclassificeerd als een Jupiter Family Comet (JFC) vanwege zijn omloopbaan van minder dan 20 jaar, bood onderzoekers de mogelijkheid om de homogeniteit in de samenstelling van zijn coma over meerdere verschijningen te analyseren.

Om de studie uit te voeren, maakte een team van wetenschappers gebruik van een 1,2 m telescoop uitgerust met een spectrograaf met lage resolutie. Ze hebben de activiteit van de komeet gemonitord en de relatieve abundantie van vier moleculen berekend, namelijk CN, C2, C3 en NH2, evenals de Afρ-parameter, die dient als een indicatie voor de productie van stof. De spectroscopische waarnemingen werden uitgevoerd voor en na het perihelium van de komeet, wanneer deze het dichtst bij de zon kwam.

De resultaten gaven aan dat Komeet 46P/Wirtanen een typische coma-samenstelling vertoonde, met relatief constante verhoudingen van abundantie in vergelijking met CN gedurende de waarnemingsperiodes. Door de huidige en eerdere verschijningen van de komeet te vergelijken, concludeerden de onderzoekers dat deze een zeer homogene chemische samenstelling heeft in zijn kern. Interessant genoeg werd er in deze specifieke verschijning een verhoging van de ammoniak-abundantie waargenomen in vergelijking met het gemiddelde over cometen.

Deze studie biedt waardevolle inzichten in de samenstelling van Komeet 46P/Wirtanen en benadrukt de stabiliteit van de coma-samenstelling in de loop van de tijd. De bevindingen dragen bij aan ons begrip van de chemische processen die zich afspelen in kometen en hun evolutie over meerdere verschijningen.

FAQs

V: Wat is een Jupiter Family Comet (JFC)?

A: Jupiter Family Comets zijn kometen met omloopperiodes van minder dan 20 jaar en waarvan de banen worden beïnvloed door de zwaartekracht van Jupiter.

V: Wat is een coma?

A: In de astronomie verwijst een coma naar de gas- en stofomhulling die de kern van een komeet omringt.

V: Wat is het perihelium?

A: Het perihelium is het punt in de baan van een komeet waar deze het dichtst bij de zon is.

V: Wat is de Afρ-parameter?

A: De Afρ-parameter is een maat voor de stofproductie van een komeet. Het wordt afgeleid uit waarnemingen van de helderheid van de komeet en de grootte van zijn coma.