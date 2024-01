Kinderen vertrouwen op robots, maar alleen als ze accuraat zijn

Robots worden steeds vaker gebruikt in klaslokalen en andere educatieve omgevingen. Echter, een recente studie uitgevoerd door onderzoekers van de Singapore University of Technology and Design suggereert dat het vertrouwen van kinderen in robots wordt beïnvloed door hun accuraatheid.

Het onderzoek betrof kinderen van 3-5 jaar oud die werden gekoppeld aan zowel accurate als inaccurante mensen of robots. De onderzoekers ontdekten dat zowel jongere als oudere kinderen evenveel vertrouwen hadden in accurate mensen en robots. Echter, wanneer ze werden geconfronteerd met onnauwkeurige informatie, waren jongere kinderen eerder geneigd om de onnauwkeurige mens boven de onnauwkeurige robot te vertrouwen.

Het experiment liet video’s zien van een mens en een robot die objecten bekeken en correcte of incorrecte namen gaven. Na interactie met de video moesten de kinderen de vaardigheid van de persoon of robot beoordelen om objecten te identificeren. De resultaten toonden aan dat jongere kinderen hun vertrouwen baseerden op de identiteit van de informant, terwijl oudere kinderen meer letten op de nauwkeurigheid van de informatie.

Interessant genoeg ontdekten de onderzoekers ook dat vierjarigen de overgangsleeftijdsgroep waren waarin kinderen begonnen met het prioriteren van de nauwkeurigheid van de informatie in plaats van de bron. Op deze leeftijd waren kinderen evenmin geneigd om inaccurante mensen en robots te vertrouwen.

De bevindingen benadrukken het belang van nauwkeurigheid bij het opbouwen van vertrouwen tussen kinderen en robots. Terwijl accurate robots evenveel vertrouwd werden als accurate mensen, werden inaccurante robots minder vertrouwd dan inaccurante mensen, vooral bij jongere kinderen. Dit suggereert dat kinderen mogelijk nog twijfels hebben over de betrouwbaarheid van robottechnologie.

De onderzoekers merken op dat verder onderzoek nodig is om de vooraf bestaande meningen van kinderen over robots te onderzoeken, die mogelijk hun vertrouwen beïnvloeden. Desalniettemin benadrukt de studie dat ondanks het groeiende gebruik van kunstmatige intelligentie in het onderwijs, menselijke leraren nog steeds zeer gewaardeerd en vertrouwd worden door kinderen.

FAQ

V: Wat was het doel van de studie?

Het doel van de studie was om het vertrouwen van kinderen in robots te onderzoeken in vergelijking met mensen als het ging om het verstrekken van accurate informatie.

V: Vond de studie leeftijdsverschillen in vertrouwen?

Ja, de studie vond dat jongere kinderen hun vertrouwen baseerden op de identiteit van de informant, terwijl oudere kinderen meer letten op de nauwkeurigheid van de informatie.

V: Hoe werden de robots en mensen aan de kinderen gepresenteerd?

De kinderen keken naar vooraf opgenomen video’s van een mens en een robot die met objecten omgingen en informatie erover verstrekten.

V: Wat onthulde de studie over het vertrouwen van kinderen in onnauwkeurige robots?

De studie constateerde dat jongere kinderen eerder geneigd waren om inaccurante mensen te vertrouwen dan inaccurante robots. Echter, oudere kinderen vertrouwden inaccurante mensen en robots evenmin.

V: Wat suggereren de bevindingen over het gebruik van robots in het onderwijs?

De bevindingen suggereren dat hoewel accurate robots vertrouwd kunnen worden door kinderen, nauwkeurigheid cruciaal is bij het opbouwen van vertrouwen. Menselijke leraren worden nog steeds zeer gewaardeerd en vertrouwd, wat aangeeft dat ze waarschijnlijk niet zullen worden vervangen door robots in het onderwijs.