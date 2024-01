K2-18b: Bedekt met lavaoceanen?

Bij het zoeken naar potentieel bewoonbare exoplaneten is vloeibaar water een cruciale factor. Wetenschappers geloven dat de aanwezigheid van vloeibaar water een belangrijke aanwijzing is voor de mogelijkheid van leven buiten de Aarde. Het is echter een uitdaging om vanaf een afstand te bepalen welke exoplaneten wateroceanen hebben en welke lavaoceanen.

Een intrigerende exoplaneet die de aandacht van onderzoekers heeft getrokken, is K2-18b. Deze mini-Neptunus bevindt zich op ongeveer 134 lichtjaar van ons vandaan en draait om een rode dwergster. Ontdekt door de Kepler Space Telescope in 2015, is K2-18b ongeveer negen keer zo zwaar als de Aarde en voltooit het een baan om zijn ster in 30 dagen.

In 2023 onderzocht de James Webb Space Telescope (JWST) de atmosfeer van K2-18b en deed een belangrijke ontdekking. Koolstof-houdende moleculen, zoals methaan en kooldioxide, werden gedetecteerd. Deze bevinding leidde wetenschappers om voor te stellen dat K2-18b mogelijk een Hycean exoplaneet is, gekenmerkt door een waterige oceaan bedekt met een waterstof-rijke atmosfeer.

Hycean exoplaneten zijn van groot belang voor planeetwetenschappers omdat ze mogelijk gastvrije omgevingen voor leven kunnen vormen. Bevestiging van het bestaan van dergelijke oceanen-dragende planeten zou een diepgaande invloed hebben op ons begrip van de mogelijkheden van leven in onze Melkweg.

Echter, een nieuwe studie onder leiding van Oliver Shorttle van het Institute of Astronomy aan de Universiteit van Cambridge presenteert een alternatieve hypothese voor K2-18b. De onderzoekers suggereren dat de planeet een oceaanplaneet kan zijn, maar met oceanen van lava in plaats van water. Ze stellen dat een magma-oceaan de waargenomen atmosferische samenstelling, inclusief de afwezigheid van ammoniak, kan verklaren.

De aanwezigheid van zuurstof speelt ook een belangrijke rol bij het begrijpen van de aard van K2-18b. Zuurstof beïnvloedt de oplosbaarheid van stikstof, wat een cruciaal onderdeel is voor de vorming van ammoniak. Daarom kan de afwezigheid van ammoniak in de atmosfeer van K2-18b wijzen op de aanwezigheid van een magma-oceaan in plaats van een wateroceaan.

Met behulp van modellen en simulaties streven de onderzoekers ernaar om de implicaties van de JWST-waarnemingen voor K2-18b te ontcijferen en inzicht te krijgen in de samenstelling en aard van deze intrigerende exoplaneet.

Terwijl het debat tussen wateroceanen en lavaoceanen op K2-18b voortduurt, benadrukt deze studie de complexiteit van het bestuderen van exoplaneet-atmosferen en de voortdurende zoektocht om de mysteries van potentieel bewoonbare werelden buiten onze eigen te ontrafelen.

Belangrijke termen:

– Exoplaneet: Een planeet die een ster anders dan onze Zon omcirkelt.

– Vloeibaar water: Water in zijn vloeibare toestand, essentieel voor leven zoals wij dat kennen.

– Hycean exoplaneet: Een exoplaneet gekenmerkt door een waterige oceaan bedekt met een waterstof-rijke atmosfeer.

– Rode dwergster: Een kleine en relatief koele ster die minder energie uitstraalt dan onze Zon.

– Magma-oceaan: Een laag gesmolten gesteente aan het oppervlak of onder het oppervlak van een planeet of maan.

