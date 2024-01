Japan’s Missie om de Maan te Veroveren: Een Tijdlijn van Ruimteverkenning

Japan’s ambitieuze ruimteprogramma bereikt nieuwe hoogten, terwijl het zich richt op het worden van het vijfde land dat succesvol een ruimtevaartuig op de maan laat landen. Met de lancering van de Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) is de Japanse Ruimtevaartexploratieagentschap (JAXA) vastbesloten om haar technologische mogelijkheden op het gebied van precisielanding te bewijzen.

De belangrijkheid van deze missie kan niet worden overschat. Het succes van SLIM kan de weg vrijmaken voor cruciale ontwikkelingen in de maanverkenning, met name in de zoektocht naar water en andere elementen die nodig zijn voor het in stand houden van leven op de maan. Deze prestatie zou dienen als een belangrijke mijlpaal voor Japan en haar ruimteprogramma.

Om de betekenis van de aankomende landing van SLIM te waarderen, is het essentieel om door de geschiedenis van het Japanse ruimteprogramma te reizen. In 1970 begon het ruimtetijdperk van Japan met de lancering van haar eerste satelliet, Ohsumi, wat het begin van de lucht- en ruimtevaarttechniek markeerde na de door de VS geleide bezetting.

In de loop der jaren heeft Japan verschillende opmerkelijke mijlpalen bereikt. In 1990 begon de Hiten-sonde aan een maanmissie, waarbij navigatie-experimenten werden uitgevoerd tussen de Aarde en de maan. In 2003 maakte de Hayabusa-ruimtesonde geschiedenis door een ontmoeting te hebben met een asteroïde genaamd Itokawa en in 2010 monsters van de asteroïde terug naar de Aarde te brengen.

In 2014 lanceerde JAXA Hayabusa2, die succesvol landde op de Ryugu-asteroïde en in 2020 een monstercapsule terug naar de Aarde bracht. Deze missie stelde JAXA in staat om verder onderzoek te doen naar planetaire verdediging tegen hemellichamen die een bedreiging kunnen vormen voor de Aarde.

Desondanks heeft het Japanse ruimteprogramma te maken gehad met de nodige tegenslagen. In 2022 leed de H3-raket aan problemen met het ontsteken van de motor, waardoor er vertragingen optraden bij verschillende missies, waaronder SLIM. Daarnaast eindigde de Hakuto-R-missie, een poging tot ’s werelds eerste particuliere landing op de maan, in een crash als gevolg van een verkeerde hoogteberekening.

Ondanks deze uitdagingen blijft Japan veerkrachtig. Met de lancering van SLIM slechts enkele weken na de Chandrayaan-3-missie van India, is Japan vastbesloten om haar stempel te drukken op de onontdekte zuidpool van de maan. De vier maanden durende reis naar de maan zal uitmonden in een 20 minuten durende touchdown-fase die Japan’s precisielandingsmogelijkheden zal testen.

Terwijl de wereld vol spanning wacht op het succes van SLIM, staat het Japanse ruimteprogramma op het punt een opmerkelijke prestatie te leveren. Deze missie bevestigt niet alleen de positie van Japan in de ruimteverkenning, maar opent ook deuren naar spannende mogelijkheden voor wetenschappelijke en technologische vooruitgang in de toekomst.

