HPE Spaceborne Computer-2 Revolutioneert Gegevensopslag in de Ruimte met KIOXIA SSD’s

In een opmerkelijke prestatie van technologie en innovatie heeft de NG-20 missieraket onlangs een geüpdatete versie van de HPE Spaceborne Computer-2 naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) gelanceerd. Deze baanbrekende computer, ontwikkeld door Hewlett Packard Enterprise (HPE), beschikt nu over KIOXIA SSD’s, waardoor wetenschappelijke experimenten mogelijk zijn met meer dan 130 TB aan gegevensopslagcapaciteit.

De HPE Spaceborne Computer-2, gebouwd met behulp van commerciële technologie, vertegenwoordigt een significante vooruitgang in de ruimtecomputing. Uitgerust met edge computing en AI-mogelijkheden, heeft deze krachtige machine tot doel de afhankelijkheid van communicatie te verminderen en de grenzen van rekenkracht in de ruimte te verleggen. Dankzij zijn veelzijdigheid kan hij verschillende high-performance computing (HPC) workloads uitvoeren, waaronder realtime beeldverwerking, deep learning en wetenschappelijke simulaties.

KIOXIA, de gegevensopslagaanbieder voor de HPE Spaceborne Computer-2, heeft een essentiële rol gespeeld bij het mogelijk maken van deze ontwikkelingen. Hun op flashgeheugen gebaseerde SSD’s, zoals de KIOXIA RM-serie value SAS, PM-serie enterprise SAS en XG-serie NVMe SSD’s, bieden superieure prestaties en betrouwbaarheid in vergelijking met traditionele harde schijven. De integratie van KIOXIA SSD’s zorgt voor snellere gegevensverwerking in de barre omgeving van de ruimte.

Een van de meest indrukwekkende aspecten van de bijdrage van KIOXIA is de enorme gegevensopslagcapaciteit die zij hebben geleverd. De HPE Spaceborne Computer-2 heeft nu meer dan 130 TB aan opslagruimte, waarmee het de grootste hoeveelheid gegevensopslag is die ooit in één missie naar het ruimtestation is gereisd. Met acht 1.024 GB NVMe SSD’s en vier 960 GB value SAS SSD’s biedt deze immense opslagcapaciteit eindeloze mogelijkheden voor het uitvoeren van experimenten en onderzoek aan boord van het ISS.

Om de gezondheid en prestaties van deze SSD’s te bewaken, zal KIOXIA de gegevens gedurende de hele missie nauwlettend volgen en analyseren. Deze waardevolle informatie geeft inzicht in de werking van op flashgeheugen gebaseerde opslag in de veeleisende omstandigheden van de ruimte.

De samenwerking tussen KIOXIA en HPE gaat verder dan de HPE Spaceborne Computer-2. Hun eersteklas opslagoplossingen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ondersteunen van een breed scala aan HPE-producten en -diensten, van mobiele apparaten tot cloud computing en enterprise-oplossingen.

Met de integratie van KIOXIA SSD’s is de HPE Spaceborne Computer-2 klaar om de gegevensopslag- en rekencapaciteiten in de ruimte te revolutioneren. Deze baanbrekende technologie legt de basis voor geavanceerder onderzoek, verkenning en wetenschappelijke doorbraken buiten de grenzen van de aarde.

