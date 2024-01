Honor 90 5G Onthult Ondersteuning voor Reliance Jio eSIM en Plant Uitbreiding

In een recente aankondiging heeft Honor bevestigd dat de Honor 90 5G smartphone nu ondersteuning biedt voor Reliance Jio eSIM. Madhav Sheth, de CEO van HTech, de Indiase tak van Honor, heeft deze spannende update bevestigd. De officiële verklaring werd gedaan via Sheth’s X-account (eerder Twitter), waar hij screenshots deelde waarop de eSIM-ondersteuning voor Reliance Jio te zien is. Het is vermeldenswaard dat de eSIM-functionaliteit gebruikt kan worden naast de fysieke SIM-kaart, waardoor gebruikers flexibiliteit krijgen.

Hoewel de screenshots alleen laten zien dat de Honor 90 5G verbonden is met een 4G-netwerk via de eSIM, wordt verwacht dat het toestel ook 5G-connectiviteit zal ondersteunen. Sheth noemde dat Honor van plan is om in de komende maanden samen te werken met andere netwerkaanbieders in de regio. Dit suggereert dat eSIM-ondersteuning binnenkort beschikbaar zal zijn voor grote telecomoperators, zodat gebruikers een breder scala aan opties hebben.

De toevoeging van eSIM-ondersteuning komt enkele maanden na de lancering van de Honor 90 5G in India. De smartphone beschikt over een groot 6,7-inch AMOLED-display met Full HD+ resolutie, 1600 nits aan piekhelderheid en een verversingssnelheid van 120Hz. Het toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 7 Gen 1 SoC, in combinatie met maximaal 12GB RAM en 512GB interne opslag. De Honor 90 5G is uitgerust met een triple-camera opstelling aan de achterzijde, met een 200-megapixel lens, en een 50-megapixel front-facing selfiecamera. Een indrukwekkende 5000mAh-batterij met 66W bedrade snellaadfunctie voorziet het toestel van stroom.

Opvallende kenmerken van de Honor 90 5G zijn het slanke en lichte ontwerp, met een gewicht van 193 gram en een dikte van 7,8mm. De smartphone beschikt ook over Bluetooth 5.2, een in-display vingerafdrukscanner, GPS en stereoluidsprekers, wat de algehele gebruikerservaring verbetert.

Samenvatting:

Honor heeft officieel aangekondigd dat de Honor 90 5G smartphone ondersteuning biedt voor Reliance Jio eSIMs, zoals bevestigd door Madhav Sheth, de CEO van HTech, de Indiase tak van Honor. Het bedrijf is van plan om deze ondersteuning in de nabije toekomst uit te breiden naar andere netwerkaanbieders in de regio. De Honor 90 5G biedt indrukwekkende specificaties, waaronder een groot AMOLED-display, een krachtige processor en een camera-opstelling met hoge resolutie.

FAQ

Wat is eSIM-ondersteuning?

eSIM-ondersteuning verwijst naar een functie waarmee smartphones een ingebedde SIM-kaart kunnen gebruiken in plaats van een fysieke SIM-kaart. Het biedt gemak en flexibiliteit door gebruikers in staat te stellen te wisselen tussen verschillende netwerkaanbieders zonder dat ze fysiek de SIM-kaart hoeven te verwisselen.

Wanneer wordt eSIM-ondersteuning beschikbaar voor andere netwerkaanbieders?

Honor is van plan om in de komende maanden samen te werken met andere netwerkaanbieders om eSIM-ondersteuning te bieden voor andere grote telecomoperators.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Honor 90 5G?

De Honor 90 5G biedt een groot AMOLED-display, een krachtige processor, een camera-opstelling met hoge resolutie, een grote batterij met snellaadfunctionaliteit, een slank en lichtgewicht ontwerp en verschillende connectiviteitsopties zoals Bluetooth, GPS en stereoluidsprekers.