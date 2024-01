Hoeveel leven heeft de aarde bewoond sinds de eerste cel?

Wetenschappers zijn al lange tijd nieuwsgierig naar de hoeveelheid leven die de aarde heeft bewoond sinds het ontstaan van de eerste cel. Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van het Weizmann Instituut voor Wetenschap en Smith College heeft enige inzichten gegeven in deze vraag.

Primaire productie, waarbij koolstof wordt opgenomen, is een essentieel proces voor het in stand houden van het leven op aarde. Via primaire productie wordt anorganische koolstof, zoals koolstofdioxide in de atmosfeer, omgezet in organische moleculen die essentieel zijn voor het leven. De onderzoekers schatten dat ongeveer 100 quintiljoen ton koolstof is verwerkt via primaire productie sinds het ontstaan van het leven op aarde. Dit is een indrukwekkend aantal, gezien het feit dat het ongeveer 100 keer de hoeveelheid koolstof is die aanwezig is binnen de aarde zelf.

Vandaag de dag wordt primaire productie voornamelijk uitgevoerd door landplanten en mariene micro-organismen, zoals algen en cyanobacteriën. Echter, in de vroege stadia van de geschiedenis van de aarde werd primaire productie gedomineerd door verschillende organismen die niet afhankelijk waren van zuurstofrijke fotosynthese. Door het onderzoeken van oude sedimentaire gesteenten en het gebruik van verschillende technieken, waaronder het identificeren van de oudste bossen en het analyseren van moleculaire fossielen, hebben wetenschappers kunnen bepalen hoe verschillende primaire producenten hebben gefunctioneerd gedurende de geschiedenis van de aarde. Het onderzoek toonde aan dat landplanten, ondanks dat ze pas laat op het toneel verschenen, waarschijnlijk de grootste bijdrage hebben geleverd aan de primaire productie van de aarde.

Naast het schatten van de hoeveelheid primaire productie, hebben de onderzoekers ook het totale aantal cellen berekend dat ooit op aarde heeft bestaan. Rekening houdend met de massale populatie van eencellige microben, was de schatting dat er momenteel ongeveer 10^30 cellen op aarde zijn, en tussen de 10^39 en 10^40 cellen hebben bestaan sinds het begin van het leven. De levensduur van de biosfeer van de aarde is echter beperkt door de levenscyclus van de zon. Over ongeveer twee miljard jaar zullen de extreme omstandigheden ervoor zorgen dat de aarde onbewoonbaar wordt.

Het bestuderen van de aarde en haar biodiversiteit biedt waardevolle inzichten bij het vergelijken van onze planeet met exoplaneten (planeten die om andere sterren draaien). Wetenschappers gebruiken de aarde als referentiepunt om het potentieel voor leven op andere planeten te begrijpen. Bovendien zijn onderzoekers ook geïnteresseerd in het begrijpen van hoe verschillende gebeurtenissen en processen in het verleden van de aarde zouden kunnen hebben geleid tot verschillende trajecten en de hoeveelheid leven op onze planeet hebben beïnvloed. Deze vragen zullen de komende jaren blijven zorgen voor wetenschappelijk onderzoek.