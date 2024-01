Haaien trotseren verwachtingen: Ongelooflijke regeneratie van rugvin gevonden bij zijdehaaien

Wetenschappers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan in het onderzoek naar zijdehaaien voor de kust van Jupiter, Florida. Terwijl ze de migratieroutes van deze ongrijpbare wezens probeerden in kaart te brengen, stuitten onderzoekers op een verbazingwekkend fenomeen: regeneratie van de rugvin bij een getagde haai.

Zijdehaaien, bekend om hun gladde huid en lengte tot 10 voet, hebben altijd een mysterie gevormd tijdens hun afwezigheid uit Zuid-Florida gedurende de rest van het jaar. Om hun bewegingen te achterhalen, werden er in 2022 GPS-trackers aan de rugvinnen van 10 zijdehaaien bevestigd. De tags, die ontworpen waren om uiteindelijk zonder schade los te laten, stuurden via satellieten coördinaten door, waardoor wetenschappers hun oceanische reizen konden volgen.

Echter, één specifieke getagde haai trok de aandacht van het team. Onderwaterfotograaf Josh Schellenberg maakte beelden van een grove wond op de rugvin van de haai. Tot verbazing van velen, kwam de wond overeen met de vorm van de ontbrekende satelliettag, wat suggereert dat iemand deze opzettelijk had verwijderd. Gelukkig behield de haai zijn plastic ID-tag, wat bevestigde dat het een exemplaar uit het onderzoek was. Met de naam #409834 riep dit individu gemengde emoties op bij het team – opluchting dat het had overleefd, maar ook droefheid vanwege het verlies van wetenschappelijke gegevens.

Tegen alle verwachtingen in arriveerden een jaar later foto’s van dezelfde haai, waaruit bleek dat de rugvin volledig was genezen. Verbazingwekkend genoeg was niet alleen de wond volledig genezen, maar was de rugvin ook met maar liefst 10,7% gegroeid ten opzichte van de grootte na de verwonding in 2022. Binnen slechts 332 dagen had de haai genoeg weefsel geregeneerd om bijna 90% van zijn oorspronkelijke rugvin grootte te herstellen.

De implicaties van deze ontdekking reiken verder dan alleen zijdehaaien. Hoewel ledemaatregereneratie goed gedocumenteerd is bij andere mariene diersoorten, blijft regeneratie van de rugvin bij haaien zeldzaam. Er is slechts één ander geval gedocumenteerd – een walvishaai in de Indische Oceaan in 2006. Wetenschappers zijn geïntrigeerd door de helende capaciteiten van haaien, die nog niet volledig begrepen zijn.

PhD-kandidaat Chelsea Black en haar team pleiten nu voor samenwerking met duikers en fotografen om het genezingsproces in taggingsstudies actief te monitoren. Deze ontdekking benadrukt ook het belang van het informeren van het publiek over de betekenis van satelliet-taggingstudies om onbedoelde verstoring te voorkomen. Door een groter begrip te bevorderen, hopen onderzoekers meer geheimen te ontrafelen over de ongelooflijke regeneratieve vermogens van deze majestueuze wezens.

Veelgestelde vragen:

1. Wat is de baanbrekende ontdekking die wetenschappers voor de kust van Jupiter, Florida hebben gedaan?

Wetenschappers hebben regeneratie van de rugvin ontdekt bij een getagde zijdehaai, een fenomeen dat eerder zeldzaam en grotendeels onbekend was.

2. Hoe zijn onderzoekers tot deze ontdekking gekomen?

Terwijl ze de migratieroutes van zijdehaaien in kaart probeerden te brengen, werden er GPS-trackers aan de rugvinnen van 10 haaien bevestigd. Bij één getagde haai werd de satelliettag opzettelijk verwijderd, maar een jaar later bleek dat de rugvin van de haai volledig was genezen en zelfs met 10,7% groter was gegroeid dan zijn oorspronkelijke grootte.

3. Staan zijdehaaien bekend om specifieke eigenschappen?

Zijdehaaien staan bekend om hun gladde huid en kunnen tot 10 voet lang worden. Ze vormen een mysterie tijdens hun afwezigheid uit Zuid-Florida gedurende de rest van het jaar.

4. Is regeneratie van de rugvin waargenomen bij andere haaiensoorten?

Regeneratie van de rugvin is een zeldzaam verschijnsel bij haaien, met slechts één ander gedocumenteerd geval bij een walvishaai in de Indische Oceaan in 2006.

5. Wat zijn de implicaties van deze ontdekking?

De ontdekking van regeneratie van de rugvin bij zijdehaaien roept vragen op over de helende capaciteiten van haaien en hun regeneratieve vermogens. Het benadrukt ook het belang van het informeren van het publiek over satelliet-taggingstudies en het potentiële risico van onbedoelde verstoring.

Definities:

– Zijdehaaien: Een haaiensoort die bekend staat om zijn gladde huid en een lengte tot 10 voet kan bereiken.

– GPS-trackers: Apparaten die satellieten gebruiken om de precieze locatie van een object of persoon te bepalen.

– Rugvin: De vin op de rug van een haai of andere mariene dieren.

– Regeneratie: Het proces van het opnieuw laten groeien of herstellen van verloren of beschadigde lichaamsdelen of weefsels.

– Satelliet-tagging: Het bevestigen van volgapparatuur aan een dier waarmee locatiegegevens via satellieten worden verzonden.

