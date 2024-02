Expanderende Grenzen: CRAFT en Unity Health Toronto Revolutie in Medisch Onderzoek

In een opmerkelijke zet heeft het Centre for Research and Applications in Fluidic Technologies (CRAFT) aangekondigd dat het een baanbreidende uitbreiding omvat met Unity Health Toronto, een gerenommeerd academisch ziekenhuisnetwerk en geëerd Canadees gezondheidsonderzoeksinstituut. Deze uitbreiding, gepland tot 2028, bekrachtigt een dynamisch partnerschap tussen de Universiteit van Toronto (U of T), de National Research Council of Canada (NRC), en Unity Health Toronto om vooruitgang te boeken in microfluïdische apparaten met verstrekkende gevolgen voor de menselijke gezondheid.

Deze uitgebreide samenwerking, aangevuld met een aanzienlijke investering van $21 miljoen, zal onschatbare ondersteuning bieden aan talloze U of T trainees terwijl ze samenwerken met NRC-wetenschappers, ingenieurs en klinische wetenschappers. Samen zullen ze spannende projecten starten gericht op diagnostische biofabricage en orgaan-op-chip systemen.

Met Unity Health Toronto die zich aansluit bij CRAFT, ontstaan er nieuwe mogelijkheden doordat clinici nu hand in hand werken met wetenschappers. Deze samenwerking opent de weg naar cutting-edge microfluïdische technologieën die infectierisico’s in intensive care units kunnen detecteren en monitoren, en snel arteriële perifere ziekten kunnen identificeren. Belangrijk is dat door deze technologieën direct te testen en te valideren in zorgomgevingen, de integratie van klinische expertise het pad naar implementatie in de echte wereld zal versnellen en samenwerkingen met industriële partners zal bevorderen.

De baanbrekende visie achter CRAFT richt zich op het benutten van microfluïdica om de wetenschappelijke en klinische domeinen in Canada en wereldwijd te revolutioneren. Onder leiding van Dr. Teodor Veres, Directeur R&D bij het Medical Devices Research Centre van de NRC en Co-directeur van CRAFT, heeft dit initiatief tot doel de volgende generatie studenten in staat te stellen baanbrekende vooruitgang te boeken in microfluïdische apparaten. Deze vooruitgang heeft het potentieel om de diagnose en behandeling van ziekten te hervormen en een nieuw tijdperk van precisiegeneeskunde in te luiden.

Microfluïdica, met hun unieke vermogen om vloeistoffen op microniveau te manipuleren, hebben immense mogelijkheden op verschillende disciplines, waaronder techniek, geneeskunde, biologie en scheikunde. Ze bieden diverse toepassingen, zoals snelle diagnostische apparaten die bedzijde testen voor ziekten mogelijk maken, waardoor tijdrovende laboratoriumverwerking wordt geëlimineerd. Bovendien spelen microfluïdica een vitale rol in biosensoren, waardoor afgelegen gemeenschappen nauwkeurige gegevens aan specialisten kunnen verzenden en geografische barrières voor toegang tot de gezondheidszorg kunnen doorbreken.

Een inspirerende samenwerking waar momenteel aan gewerkt wordt, betreft Dr. Claudia dos Santos, een arts-intensivist en wetenschapper bij Unity Health Toronto. Dr. dos Santos werkt samen met onderzoekers van CRAFT aan de ontwikkeling van een microfluïdisch instrument dat biomarkers voor sepsis binnen de ICU kan detecteren. Dit revolutionaire instrument belooft snellere diagnose en behandeling voor sepsis, een aandoening die fataal kan zijn als er niet tijdig wordt ingegrepen.

Een andere baanbrekende toepassing van microfluïdica heeft betrekking op de technologie van orgaan-op-een-chip, waardoor groei van cellen, weefsels en zelfs werkende orgaansecties buiten het lichaam mogelijk is. Deze biologische modellen hebben immense potentie voor high-throughput screening van therapeutische moleculen, waardoor precisiegeneeskunde wordt verbeterd door ideale therapieën op maat van de individuele patiënt te identificeren.

Sinds de oprichting in 2018 is CRAFT snel gegroeid en omvat het nu drie onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten: de Tissue Foundry, de Device Foundry en de NRC Device Fabrication and Scale-Up faciliteit. Deze state-of-the-art faciliteiten bevorderen de samenwerking tussen academische instellingen, studenten, industrie en overheid, waardoor baanbrekend onderzoek kan worden vertaald naar toepassingen in de echte wereld.

Met alleen al in 2023 125 unieke gebruikers van U of T en geaffilieerde ziekenhuizen, heeft CRAFT al significante vooruitgang geboekt. Het initiatief heeft 44 onderzoekers en 114 trainees betrokken, resulterend in 69 peer-reviewed publicaties, 22 patentinzendingen en de oprichting van drie spin-off bedrijven.

Zoals Dr. Axel Guenther, hoogleraar werktuigbouwkunde aan de U of T en mededirecteur van CRAFT, benadrukt, is dit succes het resultaat van een gezamenlijke inspanning ondersteund door de NRC, de Division of the Vice-President, Research and Innovation van de U of T, en de faculteiten Techniek, Kunsten & Wetenschappen, Geneeskunde en Farmacie. In de toekomst belooft de samenwerking met Unity Health Toronto de patiëntenzorg te revolutioneren door de kracht en het potentieel van microfluïdische apparaten in klinische omgevingen te benutten.

Het baanbrekende onderzoek gefaciliteerd door CRAFT en Unity Health Toronto illustreert het grenzeloze potentieel van interdisciplinaire samenwerkingen. Door expertise uit de klinische praktijk, wetenschappelijk onderzoek en technische vindingrijkheid naadloos te integreren, banen deze instituties de weg naar een toekomst waarin innovatieve microfluïdische technologieën het gezondheidszorglandschap transformeren, de diagnostiek, behandeling en de uitkomsten voor patiënten verbeteren. Een bezoek aan hun open onderzoeksfaciliteiten, het bijwonen van hun Microfluidics Professional Course of hun onderzoekssymposium op 12 oktober 2024 zal waardevolle inzichten bieden in het volgende front van medisch onderzoek en toepassing.

