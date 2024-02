Ervaar het leven op Mars: Doe mee aan NASA’s gesimuleerde missie

NASA biedt een unieke kans voor mensen die geïnteresseerd zijn in het ervaren van het leven op Mars. De ruimtevaartorganisatie is op zoek naar vrijwilligers voor haar tweede gesimuleerde Mars-missie, bekend als de bemanningsgezondheids- en prestatie-exploratie-analoog (CHAPEA 2) missie. Deze ervaring van een jaar heeft als doel om de omstandigheden en uitdagingen van het leven op de rode planeet te simuleren.

De CHAPEA 2 missie, die gepland staat om in het voorjaar van 2025 te beginnen, zal een team van vier bemanningsleden betrekken die verblijven in een speciaal ontworpen 3D-geprinte habitat van 1700 vierkante voet in Houston. Deze habitat, bekend als Mars Dune Alpha, is bedoeld om de leefomstandigheden op Mars na te bootsen. Tijdens hun verblijf zijn de bemanningsleden verantwoordelijk voor onderhoudstaken, het verbouwen van gewassen en het voltooien van verschillende andere opdrachten.

Hoewel de kans opwindend klinkt, is het belangrijk om op te merken dat de missie zowel fysiek als mentaal veeleisend is. Geïnteresseerde personen moeten specifieke criteria voldoen om in aanmerking te komen. Aanvragers moeten tussen de 30 en 55 jaar oud zijn en een masterdiploma hebben in een STEM-gebied. Bekwaamheid in de Engelse taal is ook vereist. Daarnaast moeten kandidaten minstens twee jaar professionele ervaring hebben, evenals minimaal duizend uur ervaring in het besturen van een vliegtuig of twee jaar werkzaam zijn in een STEM-promotieprogramma. Succesvolle aanvragers zullen ook een grondige achtergrondcontrole ondergaan.

Wat betreft de compensatie, hoewel NASA het exacte bedrag niet heeft bekendgemaakt, ontvangen de deelnemers vergoeding voor hun bijdrage tijdens de missie. Bovendien ontvangen ze gratis accommodatie gedurende hun hele verblijf op Mars.

Als je overweegt om je aan te melden, bereid je dan voor op een langdurig selectieproces. NASA schat dat het 12 tot 14 maanden kan duren om de selectieprocedure te voltooien, dus geduld is essentieel.

Maak een baanbrekende reis en krijg een eerste ervaring van het leven op Mars. Meld je nu aan en maak deel uit van NASA’s gesimuleerde missie naar de rode planeet.

FAQ:

V: Wat biedt NASA aan?

A: NASA biedt een unieke kans voor mensen die geïnteresseerd zijn in het ervaren van het leven op Mars door middel van haar tweede gesimuleerde Mars-missie, genaamd CHAPEA 2.

V: Wat is het doel van de CHAPEA 2 missie?

A: Het doel van de CHAPEA 2 missie is het simuleren van de omstandigheden en uitdagingen van het leven op Mars.

V: Wanneer begint de CHAPEA 2 missie?

A: De CHAPEA 2 missie is gepland om in het voorjaar van 2025 te beginnen.

V: Waar verblijven de bemanningsleden tijdens de CHAPEA 2 missie?

A: De bemanningsleden verblijven in een speciaal ontworpen 3D-geprinte habitat genaamd Mars Dune Alpha in Houston.

V: Waar zijn de bemanningsleden verantwoordelijk voor tijdens hun verblijf?

A: De bemanningsleden zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudstaken, het verbouwen van gewassen en het voltooien van verschillende andere opdrachten.

V: Wat zijn de vereisten om deel te nemen als deelnemer?

A: Aanvragers moeten tussen de 30 en 55 jaar oud zijn, een masterdiploma hebben in een STEM-gebied, minstens twee jaar professionele ervaring hebben en voldoen aan specifieke criteria met betrekking tot het besturen van een vliegtuig of een STEM-promotieprogramma.

V: Wat is de compensatie voor deelnemers?

A: Het exacte bedrag van de compensatie is niet bekendgemaakt door NASA, maar deelnemers ontvangen vergoeding voor hun bijdrage tijdens de missie, evenals gratis accommodatie gedurende hun hele verblijf op Mars.

V: Hoe lang duurt het selectieproces?

A: NASA schat dat het selectieproces tussen de 12 en 14 maanden kan duren om te voltooien.

Definities:

– CHAPEA 2: Afkorting voor Crew Health and Performance Exploration Analog, NASA’s tweede gesimuleerde missie naar Mars.

– STEM: Afkorting voor Wetenschap, Technologie, Techniek en Wiskunde.

– Mars Dune Alpha: Speciaal ontworpen 3D-geprinte habitat die bedoeld is om de leefomstandigheden op Mars te repliceren.

Voorgestelde gerelateerde links:

– NASA officiële website

– Reis naar Mars